sudo apt-get update sudo apt-get upgrade

sudo su nano /etc/hostname

nano /etc/hosts

127.0.0.1 localhost 172.16.0.100 mail.example.org mail

cat /etc/hosts

127.0.0.1 localhost 172.16.0.100 mail.example.org mail

cat /etc/hostname

mail

reboot

sudo su hostname -f

mail.example.org

wget http://iredmail.googlecode.com/files/iRedMail-0.6.1.tar.bz2

tar jxvf iRedMail-0.6.1.tar.bz2

cd iRedMail-0.6.1/pkgs/

bash get_all.sh

cd .. bash iRedMail.sh

Freshclam

rm /var/www/*

cp -a /usr/share/apache2/roundcubemail-0.3.1/ /var/www/

# @bypass_virus_checks_maps = (1); # controls running of anti-virus code # @bypass_spam_checks_maps = (1); # controls running of anti-spam code # $bypass_decode_parts = 1; # controls running of decoders&dearchivers

wget http://iredmail.googlecode.com/hg/iRedMail/tools/generate_ssl_keys.sh

# SSL key. export SSL_CERT_FILE="${ROOTDIR}/certs/iRedMail_CA.pem" export SSL_KEY_FILE="${ROOTDIR}/private/iRedMail.key" export TLS_COUNTRY='CN' export TLS_STATE='GuangDong' export TLS_CITY='ShenZhen' export TLS_COMPANY="${HOSTNAME}" export TLS_DEPARTMENT='IT' export TLS_HOSTNAME="${HOSTNAME}" export TLS_ADMIN="root@${HOSTNAME}"

bash generate_ssl_keys.sh

/etc/ssl/private/iRedMail.key /etc/ssl/certs/iRedMail_CA.pem

nano /etc/postfix-policyd.conf

# 1=on 0=off GREYLISTING=1

Данное руководство, только для Ubuntu 10.04, его обновленный вариант, совместимый с Ubuntu 11.10 можно прочитать перейдя по данной ссылке Upd: Данная почтовая система отлично работает совместно с Active Directory, о том как ее настроить, можно прочитать в статье- Интеграция почтового сервера iRedMail с Active Directory (Windows Server 2003/2008/2008R2) Вопросом, как настроить почтовый сервер, задавались многие-а еще чтобы сразу устанавливалось все из коробки, требовало минимальных настроек. Для решения этой проблемы существует платформа Zimbra, но ее перенос на Ubuntu 10.04 как-то затянулся и прибывает в состоянии beta версии для платформы AMDx64, а устанавливать Ubuntu 9.10 что-то не хочется. Тут мне встретилось, упоминание о iRedMail текущая версия доросла до 0.6.1. Кстати, эта платформа, доступна и на других дистрибутивах Linux.С помощью этого руководства, вы сможете настроить почтовый сервер с web интерфейсом управления почтой, а также администрирования учетных записей пользователей, установки квот на размер почтовых ящиков, проверка антивирусом поступающей корреспонденции и антиспам фильтр + возможность подключатся из почтовых программ с как с использованием SSL, так и без него. Эта система может стать полноценной заменой, тех что продаются за вполне сумасшедшие деньги. С опытом работы, пришло понимание того, что большинству компаний необходим простой почтовый сервер, в котором есть список всех пользователей компании-чтобы не держать e-mail адреса коллег в голове или где-то еще. Можно, конечно, взгромоздить Exchange, предварительно купив лицензию на северную ОС, а большинство пользователей будут пользоваться только для отправки почты используя его возможности примерно на 30%.Чтобы все это развернуть, понадобится, примерно, 20 мин времени-при условии, что у вас шустрый интернет!Пред началом настройки необходимо выполнить ряд несложных настроек:Доменное имя почтового сервера-исключительно в целях ознакомления!IP адрес:(Либо реальный IP выданный провайдером)LDAP suffix:-также, исключительно тестовый вариант!Перед началом установки обновим систему:Настраиваем имя хоста:Заходим как rootназовем его в, сохраняем изменения выходимДобавим имя нашего сервера в файл hostsНеобходимо добавить наш IP и доменное имя, сразу под строкуПроверяем настройки:Получаем:должно выдать:Необходимо перезагрузить систему:После перезагрузки, снова заходим в качестве суперпользователя:Должно выдать:Переходим, непосредственно, к установке платформы.Скачиваем свежую версию, которую можно посмотреть на сайте разработчика На момент написания была доступна следующая версия:распаковываем архивПереходим в директорию созданную после распаковкиВыкачиваем пакеты необходимые для уставнокиПриступаем к установкеПосле этого начнется закачка необходимых пакетов.В открывшимся меню установки выбираемВыбираем директорию в которой будут храниться почтовые ящики пользователей:Для хранения данных о пользователях iRedMail может использовать OpenLDAP или MySQL, в нашем случае OpenLDAP является более предпочтительнымЗадаем LDAP суфикс в нашем случае:Задаем пароль, для администрирования каталога LDAP:Указываем название первого виртуального домена у нас это -Будет автоматически создан пользователькоторому нужно будет придумать пароль.(Внимание: Этот пользователь будет обладать правами на управление почтовым сервером-добавление новых доменов, а также добавление и удаление пользователей)также, автоматически, создается первый пользователь системы с именемкоторому также необходимо придумать пароль.В следующем окне, все оставляем как есть и просто выбираемВыбираем язык системы, в нашем случае, русский (кодировка немного кривая, но по сокращениюв меню, родной язык ни с чем не спутаешь)У нас спросят, действительно мы хотим продолжать, смело пишемНачнется закачка дополнительных пакетов, по окончанию установки продолжаем.(Необходимо будет выкачать, примерно, 80Mb.)После этого, нас попросят ответить на 3 вопроса, везде отвечаемОбновляем ClamAV, возможно, потребуется перезагрузка!Пробуем зайти на наш свеже-установленный почтовый сервер.Переходим по адресу:–здесь находится интерфейс входа в почтовый ящик. Имя пользователя www@example.org пароль, тот который мы указали при установке IRedMail.Интерфейс почтового ящика будет выглядеть так:Для добавления пользователей и доменов заходим по адресуИнтерфейс очень понятен, хоть и сделан на английском (кстати его можно расширить, за 99$ можно получить еще кучу различных функций, но для нормальной работы хватит и бесплатной версии)Имя пользователяПочтовые домены добавляются в разделеПользователи в разделе, можно указать отображаемое имя в системе e-mail адрес, он также будет являться именем пользователя для входа в почтовый ящик, пароль и квоту на размер почтового ящикаЕсли потребуется создать нового администратора почтовой системы, то это можно сделать в разделе, по умолчанию он один.Чтобы не забыть, где находятся входы в WEB интерфейсы управления сервером, в почтовом ящике пользователя www@example.org лежит письмо с темой: iRedMail tips for mail server administrator, в нем содержатся все явки и пароли, по этому, после ознакомления его необходимо удалить или сохранить в безопасном месте.(на скриншоте помечено красным!)На этом можно было бы и закончить настройку, но большинство пользователей, по личному опыту знаю, не запомнят, что нужно заходитьчтобы попасть в свой почтовый ящик. По этому, мы сделаем, чтобы форма входа открывалась при входеВсе статические файлы наших web интерфейсов лежат вНам достаточно скопировать содержимое директориив корневую директорию web сервера Apache, предварительно удалив все ее содержимое.Удаляем все содержимое директории-там всего 2 файлаони ни на что не влияют.Копируем содержимоеТеперь перейдя по адресунам сразу будет открывается web интерфейс входа в почту.У нас получился шикарный почтовик с адресной книгой и глобальным списком адресов пользователей каждого домена, этому серверу можно прикрутить еще кучу доменов.Чтобы все заработало как нужно, необходимо создать MX записи DNS и после этого наш сервер сможет принимать и отправлять почту другим пользователям сети, а также анализировать всю входящую корреспонденцию на наличие спама и проверять почтовые вложения антивирусом.Кстати к нему можно будет подключаться и почтовыми программами типа Outlook, The Bat и др. Чтобы нормально работала отправка в свойствах учетной записи необходимо указать -Проверка подлинности отправителя.И на последок, если появится необходимость отключить антивирус и антиспам, то необходимо отредактировать /etc/amavisd.conf раскоментирвать строки -1 означаетЕсли появится необходимость создать собственный SSL сертификат, то можно использовать готовый скрипткоторый необходимо скачатьредактируем его, вписав свои значения (необходимо отредактировать только секцию SSL)запускаем его:создаем резервную копию строго ключа и записываем новый:Включение GREYLISTING, необходимо отредактироватьВот теперь точно все.