avatar Ubuntu Почтовый сервер Ubuntu 10.04+iRedMail (Включает в себя: Postfix, Dovecot, Amavisd, ClamAV, SpamAssassin, RoundCube)

Данное руководство, только для Ubuntu 10.04, его обновленный вариант, совместимый с Ubuntu 11.10 можно прочитать перейдя по данной ссылке

Upd: Данная почтовая система отлично работает совместно с Active Directory, о том как ее настроить, можно прочитать в статье-Интеграция почтового сервера iRedMail с Active Directory (Windows Server 2003/2008/2008R2)

Вопросом, как настроить почтовый сервер, задавались многие-а еще чтобы сразу устанавливалось все из коробки, требовало минимальных настроек. Для решения этой проблемы существует платформа Zimbra, но ее перенос на Ubuntu 10.04 как-то затянулся и прибывает в состоянии beta версии для платформы AMDx64, а устанавливать Ubuntu 9.10 что-то не хочется. Тут мне встретилось, упоминание о iRedMail текущая версия доросла до 0.6.1. Кстати, эта платформа, доступна и на других дистрибутивах Linux.

С помощью этого руководства, вы сможете настроить почтовый сервер с web интерфейсом управления почтой, а также администрирования учетных записей пользователей, установки квот на размер почтовых ящиков, проверка антивирусом поступающей корреспонденции и антиспам фильтр + возможность подключатся из почтовых программ с как с использованием SSL, так и без него. Эта система может стать полноценной заменой, тех что продаются за вполне сумасшедшие деньги. С опытом работы, пришло понимание того, что большинству компаний необходим простой почтовый сервер, в котором есть список всех пользователей компании-чтобы не держать e-mail адреса коллег в голове или где-то еще. Можно, конечно, взгромоздить Exchange, предварительно купив лицензию на северную ОС, а большинство пользователей будут пользоваться только для отправки почты используя его возможности примерно на 30%.

Чтобы все это развернуть, понадобится, примерно, 20 мин времени-при условии, что у вас шустрый интернет!

Пред началом настройки необходимо выполнить ряд несложных настроек:
Доменное имя почтового сервера mail.example.org-исключительно в целях ознакомления!
IP адрес: 172.16.0.100 (Либо реальный IP выданный провайдером)
LDAP suffix: dc=example,dc=org-также, исключительно тестовый вариант!

Перед началом установки обновим систему:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Настраиваем имя хоста:
Заходим как root
sudo su
nano /etc/hostname

назовем его в mail, сохраняем изменения выходим

Добавим имя нашего сервера в файл hosts
nano /etc/hosts

Необходимо добавить наш IP и доменное имя, сразу под строку 
127.0.0.1       localhost
172.16.0.100  mail.example.org    mail


Проверяем настройки:
cat /etc/hosts


Получаем:
127.0.0.1       localhost
172.16.0.100   mail.example.org    mail



cat /etc/hostname

должно выдать:
mail


Необходимо перезагрузить систему:
reboot


После перезагрузки, снова заходим в качестве суперпользователя:
sudo su
hostname -f


Должно выдать:
mail.example.org


Переходим, непосредственно, к установке платформы.

Скачиваем свежую версию, которую можно посмотреть на сайте разработчика

На момент написания была доступна следующая версия:
wget http://iredmail.googlecode.com/files/iRedMail-0.6.1.tar.bz2


распаковываем архив
tar jxvf iRedMail-0.6.1.tar.bz2


Переходим в директорию созданную после распаковки 
cd iRedMail-0.6.1/pkgs/


Выкачиваем пакеты необходимые для уставноки
bash get_all.sh


Приступаем к установке
cd ..
bash iRedMail.sh


После этого начнется закачка необходимых пакетов.
В открывшимся меню установки выбираем Yes



Выбираем директорию в которой будут храниться почтовые ящики пользователей:



Для хранения данных о пользователях iRedMail может использовать OpenLDAP или MySQL, в нашем случае OpenLDAP является более предпочтительным



Задаем LDAP суфикс в нашем случае: dc=example,dc=org



Задаем пароль, для администрирования каталога LDAP:



Указываем название первого виртуального домена у нас это -example.org



Будет автоматически создан пользователь postmaster@example.org которому нужно будет придумать пароль.
(Внимание: Этот пользователь будет обладать правами на управление почтовым сервером-добавление новых доменов, а также добавление и удаление пользователей)


также, автоматически, создается первый пользователь системы с именем www@example.org которому также необходимо придумать пароль.



В следующем окне, все оставляем как есть и просто выбираем Yes



Выбираем язык системы, в нашем случае, русский (кодировка немного кривая, но по сокращению ru_RU в меню, родной язык ни с чем не спутаешь)



У нас спросят, действительно мы хотим продолжать, смело пишем Y



Начнется закачка дополнительных пакетов, по окончанию установки продолжаем.
(Необходимо будет выкачать, примерно, 80Mb.)

После этого, нас попросят ответить на 3 вопроса, везде отвечаем Yes:

File: /etc/default/iptables, with SSHD port:22 [Y|n] <-Y

Restart firewall now (with SSHD port: 22) [y|N] <-Y

Would you like to start postfix now? [y|N]<-Y

Обновляем ClamAV, возможно, потребуется перезагрузка!
Freshclam


Пробуем зайти на наш свеже-установленный почтовый сервер.
Переходим по адресу: mail.example.org/mail –здесь находится интерфейс входа в почтовый ящик. Имя пользователя www@example.org пароль, тот который мы указали при установке IRedMail.



Интерфейс почтового ящика будет выглядеть так:



Для добавления пользователей и доменов заходим по адресу httрs://mail.example.org/iredadmin
Интерфейс очень понятен, хоть и сделан на английском (кстати его можно расширить, за 99$ можно получить еще кучу различных функций, но для нормальной работы хватит и бесплатной версии)
Имя пользователя postmaster@example.org


Почтовые домены добавляются в разделе Domains


Пользователи в разделе Users, можно указать отображаемое имя в системе e-mail адрес, он также будет являться именем пользователя для входа в почтовый ящик, пароль и квоту на размер почтового ящика


Если потребуется создать нового администратора почтовой системы, то это можно сделать в разделе Admins, по умолчанию он один.


Чтобы не забыть, где находятся входы в WEB интерфейсы управления сервером, в почтовом ящике пользователя www@example.org лежит письмо с темой: iRedMail tips for mail server administrator, в нем содержатся все явки и пароли, по этому, после ознакомления его необходимо удалить или сохранить в безопасном месте.
(на скриншоте помечено красным!)



На этом можно было бы и закончить настройку, но большинство пользователей, по личному опыту знаю, не запомнят, что нужно заходить mail.example.org/mail чтобы попасть в свой почтовый ящик. По этому, мы сделаем, чтобы форма входа открывалась при входе mail.example.org

Все статические файлы наших web интерфейсов лежат в /usr/share/apache2
Нам достаточно скопировать содержимое директории roundcubemail-0.3.1 в корневую директорию web сервера Apache, предварительно удалив все ее содержимое.
Удаляем все содержимое директории /var/www/-там всего 2 файла index.html и robots.txt они ни на что не влияют.

rm /var/www/*


Копируем содержимое roundcubemail-0.3.1

cp -a /usr/share/apache2/roundcubemail-0.3.1/ /var/www/


Теперь перейдя по адресу mail.example.org нам сразу будет открывается web интерфейс входа в почту.
У нас получился шикарный почтовик с адресной книгой и глобальным списком адресов пользователей каждого домена, этому серверу можно прикрутить еще кучу доменов.
Чтобы все заработало как нужно, необходимо создать MX записи DNS и после этого наш сервер сможет принимать и отправлять почту другим пользователям сети, а также анализировать всю входящую корреспонденцию на наличие спама и проверять почтовые вложения антивирусом.
Кстати к нему можно будет подключаться и почтовыми программами типа Outlook, The Bat и др. Чтобы нормально работала отправка в свойствах учетной записи необходимо указать -Проверка подлинности отправителя.
И на последок, если появится необходимость отключить антивирус и антиспам, то необходимо отредактировать /etc/amavisd.conf раскоментирвать строки -1 означает Отключено

# @bypass_virus_checks_maps = (1);  # controls running of anti-virus code
# @bypass_spam_checks_maps  = (1);  # controls running of anti-spam code
# $bypass_decode_parts = 1;         # controls running of decoders&dearchivers


Если появится необходимость создать собственный SSL сертификат, то можно использовать готовый скрипт
который необходимо скачать

wget http://iredmail.googlecode.com/hg/iRedMail/tools/generate_ssl_keys.sh


редактируем его, вписав свои значения (необходимо отредактировать только секцию SSL)

# SSL key.
export SSL_CERT_FILE="${ROOTDIR}/certs/iRedMail_CA.pem"
export SSL_KEY_FILE="${ROOTDIR}/private/iRedMail.key"
export TLS_COUNTRY='CN'
export TLS_STATE='GuangDong'
export TLS_CITY='ShenZhen'
export TLS_COMPANY="${HOSTNAME}"
export TLS_DEPARTMENT='IT'
export TLS_HOSTNAME="${HOSTNAME}"
export TLS_ADMIN="root@${HOSTNAME}"


запускаем его:
bash generate_ssl_keys.sh


создаем резервную копию строго ключа и записываем новый:

/etc/ssl/private/iRedMail.key 
/etc/ssl/certs/iRedMail_CA.pem


Включение GREYLISTING, необходимо отредактировать 

nano /etc/postfix-policyd.conf


#   1=on  0=off 
GREYLISTING=1


Вот теперь точно все.

189 комментариев

avatar
большое спасибо за вашу статью — очень пригодилась! Скажите, а можно как-то отключить файерволл, входящий в состав этого пакета, а то у меня на этом компе был поднят шлюз, и настроена раздача инета в локальную сеть через iptables, а теперь из локалки в инет не выйти ((( или как-то настроить его, чтоб не блокировал локальную сеть.
avatar
Интересный вопрос, на сколько я помню там не должно было ставиться никакого фаерволла.
Но я вижу 2 пути решения:
1) Просмотреть rc.local на предмет внесения новых записей и восстановление его до первоначального вида.
2) установка пакета rcconf для того чтобы посмотреть что добавлено в автозагрузку системы. И соответственно выключения этого демона.
Но это так на вскидку!
avatar
Спасибо за ответ. завтра попробую побороться!
avatar
В принципе ничего сложного. Системный файрвол основан на iptables. Исполняемый файл загружается при запуске системы /etc/init.d/iptables. Конфиг данного лежит здесь: /etc/default/iptables. Правите этот конфиг и всё.
avatar
В /etc/rc.local новых записей не появилось, rcconf показал запущенные демоны: amvis apache2 apparmor clamav-daemon clamav-freshclam cron cryptdisks dovecot grub-common iptables iredapd mysql ntp ondemand pcmciautils postfix postfix-polycid pppd-dns rsync rsyslog slapd sudo unattendet-upgrades x11-common. Вроде ничего похожего на файерволл… не знаю, куда копать (((
avatar
На основе чего настроена маршрутизация в интернет?
Я так полагаю в rc.local нечто подобное что указано ниже + установлен пакет DNSMASQ

sysctl -w net.ipv4.ip_forward="1"
iptables -F
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE


Попробуйте в адресной строке браузера перейти по адресу 93.158.134.3/
avatar
да, раздача была настроена примерно так. на яндекс по айпишнику зашел норм. думаю, что почтовик дописал какие-то свои правила к iptables знать бы в какой файл… попробую просто сбросить все правила и поднять раздачу.
avatar
в общем, как предположил, так всё и оказалось — скинул на дефолт все настройки iptables, поднял заново «раздавалку» и… о, чудо — всё заработало!!! Будем тестить. Спасибо!!!
avatar
Если по IP нормально удалось перейти то наверняка проблема с разрешением имен.
Рад что смог помочь-удачи!
avatar
это:
hostname –fqdn
я думаю должно выглядеть так:
hostname –f


косяк тут какой то с установкой iRedMail-0.7.0:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO).
unable to connect to mysql server.

такое ощущение что в скрипте забыли дописать:
mysql -u root -p

может кто знает в каком из кусков скрипта копать?.. :)
avatar
решилось удалением mysql перед запуском скрипта…
avatar
Главное что разобрался-причём самостоятельно…
avatar
Да просто внимательно прочитал что пакет ставится на чистую систему…
Очепятку исправьте:
hostname --fqdn

или просто:
hostname -f

p/s За статью спасибо!
avatar
Спасибо, поправил!
avatar
Добрый вечер. А не подскажите как настроить iredmail на на отправку внешний почты через внешний почтовый хостинг. Причем если внутренний ящик совпадает с внешним, например user1@ormail.ru шлет почту наружу через такой же аккаунт user1@ormail.ru протоколом smtp. У нас Mdaemon так работает.
avatar
не совсем понял вопроса.
Если письмо отправляется с сервера с доменным именем ormail.ru, то другого сервера с именем ormail.ru держать смысла нет, можно создать второй сервер с именем srv1.ormail.ru и отправлять через него, но для чего это нужно -я не понимаю.

Либо интересует вопрос-как отправлять почту через внешний релей по SMTP?! То необходимо ковырять postfix, на предмет использования внешнего сервера для отправки почты, при условии что внешний сервер предоставляет возможность отправлять почту с измененным обратным адресом отправителя- сервисы yandex.ru, gmail.com rambler и прочие, этого делать не позволяют, я года 2 назад пытался выполнить это через mail.ru и даже получил от них разрешение на это. Пришлось их заверить что через них я не буду рассылать спам и в случае жалоб на меня они спокойно могут блокировать мою учетку. К тому времени когда они разрешили мне это, у моего почтовика появился нормальный статический IP и прописанная обратная ДНС зона с именем моего сервера вида mail.mailserver.ru-работает по сей день.

По этому, прошу вас описать вопрос более развернуто.
avatar
Ситуация такая: Мы имеем динамическое соединение с интернетом, причем не чень хорошего качества канал, а статика в Казахстане стоит оооочееень дорого. У нас поднят на интернет хостинге timeweb.ru почта c почтовым ящиками вида user@ormail.ru. Так же мы имеим свой локальный почтовый сервер поднятый на Mdaemon с такими же ящиками user@ormail.ru. Mdaemon по протоколу multipop забирает инфу с timeweb а, и отправляет через smtp sendmail@ormail.ru. Но письма приходят уже с адресом отправителя user@ormail.ru.
Хотим леголизовать все переходим на linux.Установил Iredmail через fetchmail забирает с timeweba инфу с ящиков.
А вот как настроить отправку писем на этот хостинг timeweb. Либо relay для каждого пользователя собственный поднять, или как Вы сказали: «что внешний сервер предоставляет возможность отправлять почту с измененным обратным адресом отправителя». Ведь Mdaemon шлет на smtp.timeweb.ru sendmail@ormail.ru.
комментарий был удален
avatar
Для каждого пользователя создавать учетную запись на внешнем релее не требуется.

Я напишу как делал я, а вы подправьте если у вас есть отличия.
Имеется почтовый сервер на динамическом IP к которому привязан домен и через службу динамического обновления ДНС, этот домен можно найти в сети интернет (я пользовался changeip.com, но это вопрос религии кому-то нравится no-ip.com- подобных сервисов с десяток точно).
Есть внешний SMTP сервер, который предоставляет возможность отправлять почту наружу с подменой адреса отправителя ( в вашей ситуации ваш сервер отправляет с адресом вида user@ormail.ru)
Благодаря тому что ваши MX записи ведут на данный IP- благодаря службе динамического обновления ДНС, он всегда актуален т.к. агент, стоящий на вашем сервере, при изменении IP сразу обновляет его записи. Благодаря этому почта, которая будет адресована вам, будет приходить непосредственно на ваш сервер, минуя сервер провайдера!

Для отправки почты во внешнюю среду, вам достаточно, одной учетной записи через которую ваш почтовик будет отправлять ВСЮ почту.
С другой стороны, если у вашего провайдера, есть для каждого пользователя почтовый ящик, то смысл городить еще один (собственный) почтовый сервер, достаточно пользователям настроить почтовую программу типа Outlook, Thanderbird или TheBat и т.п. пускай они сами забирают свою почту к себе на комп.
avatar
В догонку — необходимо убедиться что ваш провайдер не блокирует 25й порт. Поверьте, такие провайдеры есть… Иначе затея требует более тонкого решения, но ситуация не тупиковая.
avatar
Через интернет гонять всю почту не хочется, частенько рвется. А провайдер с внешних почтовых ящиков gmail, yandex и т.д тоже получает. Наш сервер локальный полностью, он как клиент забирает с внешнего ящика, внутри гоняет локальную почту, случае не локального ящика отправляет через внешний сервер провайдера. Я считаю так правильно, если разрыв соединения то почта с внешки храниться на сервере провайдера, плюс спам головная боль провайдера, а не нас. 25 порт не заблокирован. wiresharkом проверял.

у меня вопрос где релей поднять и как? через web морду или postfix main.cfg дописывать?
avatar
в платной версии наверное есть наверное фишка на web морде
avatar
Все спасибо поднял.
avatar
А может имеет смысл просто перенести почту например на yandex у них есть услуга почта для домена, вся инфраструктура выносится к ним, ни тебе спама, ни головной боли с администрированием почтовика+практически бесперебойная доступность, а также возможность входа через WEB интерфейс или через почтовый программы и ящики неограниченного размера.
Настоятельно рекомендую подумать над этой возможностью, бесплатно можно использовать до 1000 ящиков.
А то что вы предлагаете сильно напоминает вариант с костылями, чересчур сложная система получается, можно много времени убить и не факт что будет нормально работать.
Подобная услуга есть у гугла, но ее подробностей я не знаю-не сталкивался.
avatar
Здраствуйте. Боюсь что снова Вас по беспокою.
Случайно не знаете как организовать рассылку писем всем юзерам которые занесены на сервере?
avatar
В бесплатной версии нет возможности создания групп рассылки
avatar
Жалко. postfix alias может попробовать?
avatar
Поэкспериментируйте, возможно что-то путное получится.
avatar
У меня при входе на mail.mydomain.net/mail/ окнонабора пользователя на японских или китайских иероглифах… и не принимает пароль учето… чтото пишет кракозябрами и присутствует IMAP s001.radikal.ru/i194/1106/cd/44d8cb746890.jpg
avatar
s001.radikal.ru/i194/1106/cd/44d8cb746890.jpg вот что получилось при входе на mail.mydomain.net/mail Как с этим бороться? В учетку на заходит. Пароли менял через админку, не пускает всеравно.
avatar
Разобрался с языком) но вот сама ошибка не пропала «неудачное соединение с IMAP сервером»
avatar
Ну тут 2 варианта:
1) не правильно указан адрес сервера
2) не правильно введен логин или пароль.

Можно подробнее какую ошибку выдает, ну или скриншот.
avatar
Jun 16 15:39:28 mail roundcube: IMAP Error: Login failed for www@mydomane.net from 213.xxx.xxx.xxx. Could not connect to 127.0.0.1:143: Connection refused in /usr/share/apache2/roundcubemail-0.5.2/program/include/rcube_imap.php on line 192 (POST /mail/?_task=login&_action=login)

вот что в логе mail.err
avatar
Что в строке 192 по указанному пути?
avatar
c 191 по 193
raise_error(array('code' => 403, 'type' => 'imap',
'file' => __FILE__, 'line' => __LINE__,
'message' => $message), true, false);
avatar
Я так мыслю -что самый быстрый способ, это поднять чистый сервер и на него установить почтовик по новой.
avatar
дык 2 раза пробовал… вот в чем дело…
avatar
настроил почтовик на zimbra, доволен безумно. это вариант не получился… х.з. почему.
avatar
Устанавливал на чистую систему ubuntu server 11.04 столкнулся с точно такой же проблемой. Как побороть не знаю.
При этом есть еще проблема, видимо были внесены какие то изменения в apache, так как после установки сервера перестало работать svn и доступ к сайту.
avatar
Здраствуйте. Помогите советом! настроил я iredmail 0.7.1, все работает, НО! иногда письма ко мне идут минут по 10-15… Иногда вообще через час могут прийти. На некоторые адреса в созданном домене из рассылки с внешней почты сразу письма доходят, а другим могут в течение 10 мин., хотя рассылка-то была в одно время всем пользователям. Идеально быстро письма идут только внутри моего домена :-(. Может кто сталкивался? Помогите пожалуйста!
avatar
нужно смотреть в направлении очереди postfix, в нем должен быть затык, ну и заодно, просмотреть журналы-много информации находится в них.
avatar
Да еще-отключите SPAMASSASIN и ClamAV они могут задерживать письма
avatar
Здравствуй.
Linux знаю очень плохо, та и русский язык тоже, потому сразу извиняюсь.
Есть проблема. Настроил по Вашей инструкции сервер и получилась такая беда.
У меня сейчас стоит на Windows Mdaemon. Есть статический IP который видал провайдер. В настройках я с mail.te.ua (для приклада) забираю почту mail.com (тоже для приклада) под своим пользователем admin@mail.com.ua, потом admin@mail.com.ua раскидает почту по всем пользователям.

Проблема такая. Создал пользователя, почту он отправляет, но НЕ ПОЛУЧАЕТ. Что делать? Очень хочу настроить на ubuntu почту. Жду ответа. Спасибо!!!
avatar
на IP вашего сервера уазывают MX записи вашего домена?
Потому что вы описали, все указывает именно на это.
avatar
Наверное, и что мне делать. Надо где что то прописывать еще?
avatar
Я так понял мне нужно настроить MX записи, как это сделать, читал в Википедии, что то мало понял...?
avatar
настройка службы ДНС это отдельная песня.
Необходимо иметь внешний IP и доменное имя. Заходим в панель управления доменом и сосздаем MX запись которая указывает на IP адрес вашего сервера, жем обноления записей и пробуем прислать почту
avatar
А где искать эту панель управления доменом?
avatar
и как прописать эту MX запись, если можно на моем прикладе… Спасибо. Жду ответа.
avatar
панель управления доменом находится у вашего регистратора(конторы где вы регистрировали) там и нужно смотреть что и как у них делается(там наверняка есть примеры)
Срочно прочитайте о работе службы ДНС, беэ этих знаний продолжение не имеет смысла!
avatar
хорошо, спасибо, буду разбираться.
avatar
Здравствуйте! Я ввожу адрес mail.example.org/mail в адресную строку файрфокса… и он ничего не находит! Что может быть не так? Или нужно не лису использовать?
avatar
Добрый день.
Если дело происходит в Windows то идем в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts необходимо добавить запись 
000.000.000.000     mail.example.org
где в место нулей необходимо вписать IP вашего сервера
Если в работаете в Linux то: /etc/resolv.conf и добавь запись туда.
Есть отличная команда nslookup она не зависит от ОС.
если в командной строке набрать nslookup mail.example.org, то в ответ вы получите значение IP к которому через службу ДНС привязан данный домен.
Ну а если совсем быстро нужно, то вводим httр://ip_вашего сервера/mail
avatar
сработало, длагодарю. Но я также не могу попасть на httрs://mail.example.org/iredadmin прописывать нигде не нужно ничего? система Ubuntu 10.04
avatar
тут уже нужно смотреть логи ошибок, возможно что-то заглючило
avatar
и с этим разобрался, только он у меня не заходит по mail.example.org, только по ип…
появилась новая проблема: не обновляется ClamAV, меняю ему серваки с базами, а он хоть убей не коннектит… что это может быть?

/var/log/clamav/freshclam.log
Fri Jul 29 10:55:16 2011 -> ERROR: Can't download main.cvd from clamav-mirror.co.ru
Fri Jul 29 10:55:16 2011 -> Giving up on clamav-mirror.co.ru…
Fri Jul 29 10:55:16 2011 -> Update failed. Your network may be down or none of the mirrors listed in /etc/clamav/freshclam.conf is working. Check www.clamav.net/support/mirror-problem for possible reasons.
avatar
сами серваки ClamAV пингуются?
надо смотреть на их сайте, возможно там есть изменения, как было раньше, они сменили версию софта, а старые отключили, в результате отваливалось пол ру-нета.
avatar
Здравствуйте. Спасибо большое за статью. Однако, у меня не получается никак запустить эту радость. Я перепробовал разные версии. Результат один. DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED!
По https server error.

Пробовал на 2х серверах под убунту 11.04
Я уже не знаю, что еще делать. Помогите пожалуйста
avatar
Доброго времени суток.
Какую базу данных выбирали в качестве бэк энда-mysql или openldap?
avatar
Я уже обе пробовал. Но в основном, конечно же с ldap.
avatar
Честно говоря сейчас проверил на виртуальке, никаких проблем не возникает, все ставится автоматически, согласно мануала.
З.Ы. Вышла новая версия iRedMail-0.7.3, есть небольшие косметические изменения в дизайне, но на процесс инсталляции никак не повлияло!
avatar
подскажи еще пожалуйста почему то стали возвращаться письма с пометкой что я спамер и т.д как с этим бороться? Если знаеш как вылечить буду очень признателен! и вот такое еще:
Final-Recipient: rfc822; taratuhinaaa@eesk.ru
Original-Recipient: rfc822;taratuhinaaa@eesk.ru
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mail.eesk.ru
Diagnostic-Code: smtp; 550 Requested action not taken: mailbox unavailable
avatar
Необходимо видеть полный текст письма, которое возвращает сервер получатель, там обычно указывается причина почему ваше письмо было отклонено.
avatar
Привет всем, подскажите пожалуйста!!!
вот по инструкции сделал все, по первому адресу который httр://mail.example.org/mail — могу заходить(и вижу там интерфейс), а вот по адресу httрs://mail.example.org/iredadmin — не хочет заходить((… в чем может быть причина?? пробовал и так httрs://ип_сервера/iredadmin
в любых случаях пишет «Адрес не доступен с этого ком-ра»… и в адресной строке встает такое — xn--htts-i6d//mail.example.org/iredadmin
P.S. Поднята на локалке, а не на внешку.
avatar
На следующей неделе постараюсь написать обновленный мануала по настройке почтового сервера, там постараюсь учесть все вопросы которые были заданы в этой инструкции.
avatar
Внесу поправку, обновленный мануал напишу поле выхода Ubuntu 11.10-чтобы не делать двойную работу. Ну и многим можно смело переходить на новую версию.
avatar
Попробуйте переписать адрес руками в адресную строку, а не копипастить с сайта!
avatar
хе)))… получилось!!! благодарю!!!
avatar
Господа я решительно не понимаю как там можно накосячить при установке, там ведь только необходимо ввести доменное имя и несколько раз нажать Y-все, откуда у вас такие глюки возникают.
Сделал небольшое видео по установке, правда коряво получилось, но глюков никаких при установке не возникало
avatar
а не подскажете где и как создавать эти самые записи MX. У вас там написано "..-Чтобы все заработало как нужно, необходимо создать MX записи DNS"… мне нужно чтобы у меня этот почтовик пахал в нашей локальной доменной сети.
avatar
Заходим в оснастку Active Directory -DNS -Зона прямого просмотра-Создать почтовый обменник MX-это если внутри локальной сети с Контроллером Домена под управлением Windows 2k3/2k8/2k8R2.
Если у вас просто DNS сервер, то создать записи на нем.
Если вы про доменное имя в интернет, то это надо смотреть Primary DNS сервер, с которыми делегирован ваш домен, а там надо уже смотреть панель управления, тут у всех по разному.
avatar
Доброе время суток. ОС Ubuntu server 11.10

… возникли для меня непонятные проблемы при настройке по мануалу…

"… Обновляем ClamAV, возможно, потребуется перезагрузка!
Freshclam"
До этого момента все гуд. Но при вводе пишет:
No command 'Freshclam' found, did you mean:
Command 'freshclam' from package 'clamav-freshclam' (main)
Freshclam: command not found
2. "… И на последок, если появится необходимость отключить антивирус и антиспам, то необходимо отредактировать /etc/amavisd.conf раскоментирвать строки -1 означает Отключено…
"
файл отсутствует amavisd.conf

3. "… Если появится необходимость создать собственный SSL сертификат, то можно использовать готовый скрипт
который необходимо скачать
wget iredmail.googlecode.com/hg/iRedMail/tools/generate_ssl_keys.sh
редактируем его, вписав свои значения (необходимо отредактировать только секцию SSL)
..."
скачал, все прошло… но после при идентификации остались старые параметры, как будто я ничего и неизменял… :-(

Вообщем сделал вывод что в 11.10 видать чуть чегото изменили… Хотя веб интерфейс почты работает на 5, но без антивируса и антиспама…
Эсли есть решение, подскажите пожалуйста.А так за статью — респект Вам и Уважуха…
avatar
В Ubuntu 11.10 действиетльно много чего переделали.
Сейчас пишу несколько статей, но то что практически без проблем заводилось на 10.04 и 10.10 тут заводится только- если хорошенько поплясать с бубном.
В общем проблем навалом, приходится во всём скурпулезно разбираться.
avatar
Спасибо за статью!
Есть один вопрос, может кто-то сталкивался с таким. Через веб-интерфейс site.ru/mail почта отправляется и получается без проблем. А вот через Бат и Оутлук почта принимается, но не отправляется.
Бат выдает такую ошибку:
SEND — Соединение с SMTP сервером прошло удачно
SEND — ВНИМАНИЕ: не удалось обнаружить на сервере подходящих алгоритмов аутентификации
SEND — Отправка письма для xxx@mail.ru
SEND — Последний переданный адрес получателя был <xxx@mail.ru>
SEND — Письмо не отправлено. Сервер сообщает: 5.7.1 <yyy.static.corbina.ru[xxx.yyy.zzz.jjj]>: Client host rejected: Access denied
Пробовал добавлять в main.cf и master.cf mynetworks = 127.0.0.0/8, xxx.yyy.zzz.jjj но не помогает.
Куда еще смотреть? В гугле ничего толкового кроме добавления своего ip в mynetworks не нашел.
Спасибо!
avatar
Чтобы нормально работала отправка, в свойствах учетной записи необходимо указать -Проверка подлинности отправителя.
avatar
Я так понимаю что это нужно указывать в настройках почтового клиента? Если да, то не помогает…
avatar
а вы пробовали подключаться другими почтовыми клиентами?
avatar
Косяк скрывается где-то в недрах моей офисной сетки! Настроил почтовые клиенты дома — все работает, принес ноут на работу, подключился к сетки — опять не пашет) Буду искать в этом направлении.
Artful спасибо и с наступающим!
avatar
Поменял в master.cf порт SMTP с 25 на 2525 и почта стала отправляться нормально! Ура!
Вот только понять не могу, почему на ящики на мэйле и яндексе настроенные на 25 порт почта уходит без проблем, а на мой сервак ни как не хотела.
avatar
Там у вас часом фаерволл не блокирует 25й порт?
avatar
netstat и netsh говорят что вроде порты открыты
avatar
да я не про iptables, может в локалке установлен аппаратный фаерволл какой.
Первым делом определить, пингуется сервер по имени и по IP.
Необходимо проскандировать порты снаружи, ну и попробовать подключиться через telnet. Если дело происходит из под windows то в командной строке пишем:
telnet server_IP 25

Где вместо server IP вписать айпишник сервера, потом пробел и порт к которому коннектимся, в нашем случае 25й.
Ну и разобраться, как подключаетесь по имени сервера (то выяснить резольвится имя почтового сервера или нет, если нет то проблема в DNS, если по IP, то разобраться с сетевыми настройками IP, маска.
Должна быть объективная причина, у такой мистики! :)
avatar
Да еще, какой у вас провайдер?
комментарий был удален
avatar
Доброе время суток, начальство поставило задачу настроить свой почтовый сервер, на данный момент опыта работы с почтовыми серверами нет, настроил все по данному описанию, локальная почта работает, как настроить сервак на внешнюю сеть, доменное имя зарегистрировал, статический IP появится ближайшую неделю.
avatar
Господа, настроил по инструкции до момента подключения через WEB интерфейс. Не удается залогинется пишет «Неудачное соединение с IMAP сервером»
Логи /etc/var/log/mail.err
Mar 11 12:11:35 mail roundcube: [11-Mar-2012 12:11:35 -0700]: IMAP Error: Could not connect to 127.0.0.1 at port 143: Connection refused (POST /mail/?_task=&_action=login)

Кто знает в чом может быть проблема и где посмотреть?
avatar
попробуйте подключиться через SSL, на нем все нормально работало
avatar
Подскажите пожалуйста, как сделать установку без дополнительных программ?
Мне не нужен антивирус,iptables который устанавливается(настроен shorewall),fail2ban, антиспам…
avatar
Дело в том, что все это является комплексным решением, но ничего не мешает вам переделать установочные скрипты, удалив из них все ненужное, но нужно ковырять весьма осторожно.
Вот скрипты которые закачивают необходимые пакеты и запускают процесс установки, если сесть и хорошенько разобраться, думаю что можно убрать не нужное ПО, это ведь bash скрипты, я бы тоже отказался от Apache в пользу Nginx и по выпиливал некоторые пакеты, но с Apache идут зависимости например: phpmyadmin.
bash get_all.sh
cd..
bash iRedMail.sh


но на fail2ban и антиспам зря вы обиделись-весьма полезные пакеты!
Кстати, если вам удастся это провернуть, огромная просьба-напишите отчет, ну а если статью отдельную напишите, то честь вам и хвала, очень интересно посмотреть…
avatar
Спасибо за ответ!
Никто не сомневается в их полезности, просто на данный момент не нужны и хотелось бы дополнять по мере необходимости!

А как его корректно удалить? По частям?
avatar
Естественно по частям, причем, выпиливая из конфигов строки, где идет использование удаляемых пакетов.
avatar
Очень полезная статья, все успешно прошло и работает отлично, огромное Вам спасибо. И у меня есть такой вопрос, а имеется ли у вас статья, где описано как можно опубликовать iredmail в интернет? Имеется real IP и поднят TMG firewall и хочется чтобы почту можно было проверять из интернета, а так же отправлять и получать почту из интернета.
avatar
Так сделайте публикацию службы на TMG и все кино-как публикуются службы можно прочитать в technet
avatar
Вот еще такой вопросик есть. Я, как тут написано установил iRedMail, у меня AD и iRed в одном пространстве имен, типа и то и другое в скажем domain.loc, но я их пока не интегрировал друг с другом. У меня имеется доменное имя domain.com которое выходит на мой real IP через который подключен TMG. Вопрос в том могут ли посылать мыло на mail@domain.com а они будут поступать на ящик iRedMail-a на ящик mail@domain.loc или надо менять суфикс на .com и если надо менять то как это сделать.
avatar
Да, необходимо в домене добавить UPN суффикс, о том как их интегрировать, в разном пространстве имен, есть статья:
howitmake.ru/blog/debian/91.html
avatar
у меня еще один вопрос есть, правда не по теме немножко, посли установки iRedMail и reboot-а remote подключение не удается осуществить, откуда там что меняется, как это исправить?
avatar
я ничего не понял…
avatar
ну после установки iRed remote desktop подключение к ubuntu не удается, хотя устанавливал я работая через remote desktop подключение. После перезагрузки снова подключится не удается. Вот и спрашиваю, что там меняется, может в firewall-е что-то меняется или где-то еще. Как исправить ситуацию, чтоб снова можно было бы подключатся к ubuntu через remote desktop.
avatar
Честно говоря не знаю, я работаю через ssh там таких проблем нет, а ставить на десктопную систему почтовый сервер-не наш метод…
avatar
Здравствуйте, у меня реальная проблема!!! В описанной выше связке, в связи со спешным уходом админа и отсутствием документа с паролями, был потерян пароль для postmaster@…, а тот порол который был в письме для www@… не подходит. Подскажите мне пожалуйста как сбросить пароль ли в каком файлике на сервере хранится запись о пароле postmaster?
avatar
пароль хранится в OpenLDAP( если выбрана эта схема) или в MySQL( если выбрано при установке), он там хранится в виде хеша(дешифровать его вряд ли получится, если он только не очень простой, нужно залезать и вписывать хеш от вашего почтового ящика, пароль от которого вы знаете), а у того кто это настраивал нельзя узнать- или вы совсем плохо расстались?!
avatar
пароли находятся в таблице xf_user_authenticate в MySQL вот только как мне её вытащить, чтоб вписать пароль для postmaster@… (с ним расстались до моего прихода и видимо не полюбовно )
avatar
нет. не могу найти и всё. Все переворошил…
avatar
PHPMyAdmin вам в руки, с его помощью, можно править любые значения в таблице MySQL.
Как сбросить пароль root от MySQL есть в гугле…
avatar
пароль на root у меня есть.
avatar
я в саму web косольне могу зайти для управления почтовым серваком с пользователем postmaster@… не могу пароля нет на него, а хеш его в PHPMyAdmin не могу найти
avatar
в базе roundcubemail, через обзор я вижу всех почтовых пользователей, а postmaster@ там нет, да и у тех которых видно, пароль отсутствует
avatar
Для начала определимся, от чего, все таки, у вас есть пароли?
avatar
есть от всего, акромя postmaster@…
avatar
У меня сейчас под рукой нет сервера с MySQL в качестве бэкэнда, попробую вечером раскатать тестовую систему с MySQL и уже там посмотрю…
avatar
Здравствуйте, получилось раскатать?
avatar
Все разобрался.
при установке с MySQL данные пользователей хранятся в базе vmail таблица mailbox ну а там уже все понятно…
Вас интересует пользователь test -это почтовый ящик
ну а админы хранятся в таблице admin
avatar
ответ мой ниже…
avatar
Здравствуйте меня интересует пользователь postmaster@, точнее админ. Может я не там смотрю(https://mail.ХХХ.kz/phpmyadmin/index.php), но у меня только 6 Баз: information_schema, iredadmin ,mysql ,postfixpolicyd, roundcubemail, test. В таблице roundcubemail есть таблицы cache,contacts,identities,messages,session,users. В обзоре таблицы users видно всех пользователей, кроме postmaster, а у тех кого видно, при нажатии кнопки изменить… нет возможности подсмотреть хэш пароля, вообще поля нет такого.
avatar
решение оказалось просто, как ясный день!!!
в письме www@XXX.kz,
в консоли — mail.XXX.kz/phpldapadmin/, используя стандартного пользователя cn=Manager,dc=XXX,dc=kz со стандартным паролем, войдя туда, есть там такая ветка mail=postmaster@XXX.kz, где можно изменить пароль для postmaster@. Так что вот так. Спасибо Artful за потраченное на меня время.
avatar
В общем у вас там в openLDAP стоял в качестве бэкэнда, а не MySQL…
avatar
Спасибо за мануал! Ставлю на 10.04 в ней lamp в ней сайт, понадобилась к нему почта. Все стало, но теперь по примеру, если зайти на examle.org то сразу перекинет на https ://example/mail/. Подскажите как можно сделать чтоб и сайт работал и почта.Спасибо!
avatar
Это в последних версиях прикрутили работу через https так безопаснее!
З.Ы. С комментариями все нормально.
avatar
Artful чет моих комментариев не видно… я еще не разобрался
avatar
Спасибо. Подскажите как настроить чтоб по examle.org был доступен сайт а вот по example.org/mail почта
avatar
mail это директория, в корневой директории сайта, посмотрите настройки виртуального хоста Apache там все написано
avatar
Спасибо за статью. Подскажите, как организовать отправку почты на внешний сервер (mail.ru, ramble.ru, yandex.ru). Какие настройки необходимо сделать? Перепробывал массу вариантов, возвращается демон о том что адресат не найден
avatar
А можно текст письма которое вернул mail.ru или yandex.ru
avatar
This is the mail system at host mail.pavl-fu.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<iDimDimych@mail.ru>: host smtp.mail.ru[94.100.177.1] said: 550 not local
sender over smtp (in reply to RCPT TO command)
Reporting-MTA: dns; mail.pavl-fu.org
X-Postfix-Queue-ID: 6189B22A22
X-Postfix-Sender: rfc822; www@pavl-fu.org
Arrival-Date: Thu, 13 Sep 2012 08:54:56 +0300 (EEST)

Final-Recipient: rfc822; iDimDimych@mail.ru
Original-Recipient: rfc822;iDimDimych@mail.ru
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; smtp.mail.ru
Diagnostic-Code: smtp; 550 not local sender over smtp
Return-Path: <www@pavl-fu.org>
Received: from mail.pavl-fu.org (localhost [127.0.0.1])
by mail.pavl-fu.org (Postfix) with ESMTPA id 6189B22A22
for <iDimDimych@mail.ru>; Thu, 13 Sep 2012 08:54:56 +0300 (EEST)
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8;
format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Date: Thu, 13 Sep 2012 08:54:54 +0300
From: www@pavl-fu.org
To: <iDimDimych@mail.ru>
Subject: =?UTF-8?Q?=D0=A2=D0=B5=D1=81=D1=82?=
Message-ID: <f18770d463646e7d0f949f828aad4480@pavl-fu.org>
X-Sender: www@pavl-fu.org
User-Agent: RoundCube WebMail

Тест
avatar
Вот, похоже, по вашей проблеме:
support.ipswitch.com/kb/IM-19990628-DM04.htm
avatar
В качестве подсети mynetworks = 127.0.0.0/8 (отправляю с того же компьютера). В /etc/postfix/main.cf добавил еще одну строку relayhost=smtp.mail.ru. Больше ничего нигде не менял. Явно невижу чего-то очевидного
avatar
Зачем вы добавили relayhost, у mail.ru запрещена не авторизованная отправка с подменой адреса отправителя
avatar
Тоесть для подмены адреза отправителя необходима авторизация на mail.ru, или есть другие варианты?
avatar
Авторизация нужна для отправки, а подмена отправителя запрещена.
avatar
Поскажите, а такое вообще возможно: небольшая организация, по локальной сети пользователи отправляют и получают почту без проблем. Есть почтовик на внешнем сервере, Fetchmail забирает с него почту и раскладывает в локальные адреса. Периодически у пользователей возникает необходимось отправлять почту на внешние адреса, можно ли вообще настроить такую возможность, и чтоб в адресе отправителя фигурировал внешний адрес электройнной почты, а не локальный?
avatar
В теории думаю возможно, но лично я такой «изврат» никогда не делал.
Работа всех пользователей на одном почтовом ящике-потенциальный источник геморроя, заведите почту на yandex почта для домена- pdd.yandex.ru и можете напилить себе до 100 ящиков запросто+ группы рассылки и спите спокойно.
avatar
Возможно так и придется сделать, если практически отправить письмо с локального ящика на внешний с подменой отправителя нереально. Просто не хотелось использовать целый сервер только как шлюз, с почтой было бы самое оно. Спасибо за дельные советы.
avatar
У вас публичного IP на сервера нет?
avatar
Нет, в планах подключить статический для работы некоторых программ нужен будет
avatar
У вас, пока, почта для домена-единственный приемлемый вариант, а главное, он бесплатный.
avatar
Сделаю пока отправку почты в рамках организации, отправкой на внешку пока сам буду заниматься. Может найдется еще вариант
avatar
реально ли поставить на серваке, если нет доступа к интернет?
avatar
Ну если вы скачаете все пакеты и поправите скрипты, то все возможно.
Но вы это задолбаетесь делать…
avatar
Уже задолбался )))
Проблема была в том, что сервак нуна было полднять на VmWARE.А в стойку инет ну никак нельзя, даже на 5 минут.
Рещилось — установкой все биллиберды на выделенной машине — и переносом при помощи VMware vCenter Converter Standalone Client.
За инструкцию спасибо ))
avatar
Так если у вас система виртуализованная, надо было все установить, а потом просто перенести в нужную виртуальную среду. Просто образ жесткого диска перенесли туда куда вам нужно…
avatar
Добрый день! а где пароли от почтовый ящиков хранятся ??
avatar
в базе OpenLDAP
avatar
Artful
а можно по подробней??
avatar
я так понимаю это не mysql и как войти в эту базу, какая именно таблица или там еще чтото с ним пока еще на работал. Заранее спасибо.
avatar
вы правы MySQL это не OpenLDAP у них даже названия разные ;)
у вас, при установке сервера, пришло письмо в котором все «явки и пароли» указаны, посмотрите, там не сложно-структура древовидная…
avatar
все таки не нашел пароли от почтовых ящиков в базе…
avatar
они хранятся в зашифрованном виде
avatar
я знаю что зашифрованном виде но как до них добратся можно подробно сказать ?:
avatar
знаю надоел но помогите мне если не трудно. В какой именно базе пароли хранятся?
avatar
честно говоря, сам не нашел, как-то странно.
avatar
Так, все разобрался, все оказалось очень просто, посмотрел на свежую голову.
Все сделано на примере пользователя user



З.Ы. видимо плохо искали, все оказалось просто…
avatar
Доброго времени суток!!!

Передо мной стоит задача запустить почтовый сервер пытаюсь поставить по этому мануалу и вот что получаю

root@server:~# hostname -f
server.DOMENS.ru
root@server:~# wget iredmail.googlecode.com/files/iRedMail-0.6.1.tar.bz2
--2013-03-15 00:50:10-- iredmail.googlecode.com/files/iRedMail-0.6.1.tar.bz2
Преобразование адреса iredmail.googlecode.com… 74.125.143.82, 2a00:1450:4010:c03::52
Устанавливается соединение с iredmail.googlecode.com|74.125.143.82|:80… соединились.
Запрос HTTP послан, ожидание ответа… 200 OK
Длина: 83158 (81K) [application/x-bzip2]
Saving to: «iRedMail-0.6.1.tar.bz2»

100%[======================================>] 83 158 209K/s в 0,4s

2013-03-15 00:50:10 (209 KB/s) — «iRedMail-0.6.1.tar.bz2» saved [83158/83158]

root@server:~# tar jxvf iRedMail-0.6.1.tar.bz2
tar: Размер записи = 8 блоков
iRedMail-0.6.1/
iRedMail-0.6.1/ChangeLog
iRedMail-0.6.1/conf/
iRedMail-0.6.1/dialog/
iRedMail-0.6.1/Documentations
iRedMail-0.6.1/extra/
iRedMail-0.6.1/functions/
iRedMail-0.6.1/iRedMail.sh
iRedMail-0.6.1/patches/
iRedMail-0.6.1/pkgs/
iRedMail-0.6.1/README
iRedMail-0.6.1/samples/
iRedMail-0.6.1/tools/
iRedMail-0.6.1/tools/create_mail_user_MySQL.sh
iRedMail-0.6.1/tools/create_mail_user_OpenLDAP.py
iRedMail-0.6.1/tools/create_mail_user_OpenLDAP.sh
iRedMail-0.6.1/tools/dovecot-quota-warning.sh
iRedMail-0.6.1/tools/generate_ssl_keys.sh
iRedMail-0.6.1/samples/dovecot.sieve
iRedMail-0.6.1/samples/freshclam.init
iRedMail-0.6.1/samples/helo_access.pcre
iRedMail-0.6.1/samples/iptables.init.debian
iRedMail-0.6.1/samples/iptables.rules
iRedMail-0.6.1/samples/iredapd.freebsd
iRedMail-0.6.1/samples/iredmail.schema
iRedMail-0.6.1/samples/iredmail.sql
iRedMail-0.6.1/samples/my.cnf
iRedMail-0.6.1/samples/policyd_blacklist_helo.sql
iRedMail-0.6.1/samples/procmailrc
iRedMail-0.6.1/samples/pysieved.init.rhel
iRedMail-0.6.1/samples/sa.local.cf
iRedMail-0.6.1/pkgs/get_all.sh
iRedMail-0.6.1/pkgs/MD5.debian
iRedMail-0.6.1/pkgs/MD5.misc
iRedMail-0.6.1/pkgs/MD5.ubuntu.lucid
iRedMail-0.6.1/pkgs/SHASUM.freebsd.misc
iRedMail-0.6.1/patches/policyd/
iRedMail-0.6.1/patches/postfixadmin/
iRedMail-0.6.1/patches/roundcubemail/
iRedMail-0.6.1/patches/roundcubemail/managesieve_rule_width_on_safari.patch
iRedMail-0.6.1/patches/roundcubemail/roundcube-CVE-2010-0464.patch
iRedMail-0.6.1/patches/postfixadmin/create_mailbox.patch
iRedMail-0.6.1/patches/policyd/policyd_init.patch
iRedMail-0.6.1/functions/amavisd.sh
iRedMail-0.6.1/functions/apache_php.sh
iRedMail-0.6.1/functions/awstats.sh
iRedMail-0.6.1/functions/backend.sh
iRedMail-0.6.1/functions/clamav.sh
iRedMail-0.6.1/functions/cleanup.sh
iRedMail-0.6.1/functions/dovecot.sh
iRedMail-0.6.1/functions/iredadmin.sh
iRedMail-0.6.1/functions/iredapd.sh
iRedMail-0.6.1/functions/managesieve.sh
iRedMail-0.6.1/functions/mysql.sh
iRedMail-0.6.1/functions/openldap.sh
iRedMail-0.6.1/functions/optional_components.sh
iRedMail-0.6.1/functions/packages.sh
iRedMail-0.6.1/functions/packages_freebsd.sh
iRedMail-0.6.1/functions/phpldapadmin.sh
iRedMail-0.6.1/functions/phpmyadmin.sh
iRedMail-0.6.1/functions/policy_service.sh
iRedMail-0.6.1/functions/postfix.sh
iRedMail-0.6.1/functions/postfixadmin.sh
iRedMail-0.6.1/functions/procmail.sh
iRedMail-0.6.1/functions/roundcubemail.sh
iRedMail-0.6.1/functions/spamassassin.sh
iRedMail-0.6.1/functions/user_vmail.sh
iRedMail-0.6.1/extra/README
iRedMail-0.6.1/dialog/awstats_config.sh
iRedMail-0.6.1/dialog/config_via_dialog.sh
iRedMail-0.6.1/dialog/default_language.sh
iRedMail-0.6.1/dialog/ldap_config.sh
iRedMail-0.6.1/dialog/mysql_config.sh
iRedMail-0.6.1/dialog/optional_components.sh
iRedMail-0.6.1/dialog/virtual_domain_config.sh
iRedMail-0.6.1/conf/amavisd
iRedMail-0.6.1/conf/apache_php
iRedMail-0.6.1/conf/awstats
iRedMail-0.6.1/conf/clamav
iRedMail-0.6.1/conf/core
iRedMail-0.6.1/conf/dovecot
iRedMail-0.6.1/conf/functions
iRedMail-0.6.1/conf/global
iRedMail-0.6.1/conf/iredadmin
iRedMail-0.6.1/conf/iredapd
iRedMail-0.6.1/conf/managesieve
iRedMail-0.6.1/conf/mysql
iRedMail-0.6.1/conf/openldap
iRedMail-0.6.1/conf/phpldapadmin
iRedMail-0.6.1/conf/phpmyadmin
iRedMail-0.6.1/conf/policyd
iRedMail-0.6.1/conf/postfix
iRedMail-0.6.1/conf/postfixadmin
iRedMail-0.6.1/conf/procmail
iRedMail-0.6.1/conf/pypolicyd-spf
iRedMail-0.6.1/conf/roundcube
iRedMail-0.6.1/conf/spamassassin
root@server:~# cd iRedMail-0.6.1/pkgs/
root@server:~/iRedMail-0.6.1/pkgs# bash get_all.sh
Creating necessary directories…
==================== Fetching Source Tarballs ====================
* 1/5: iredmail.org/apt/misc/postfixadmin_2.3.tar.gz
* 2/5: iredmail.org/apt/misc/iRedAdmin-0.1.3.tar.bz2
* 3/5: iredmail.org/apt/misc/iRedAPD-1.3.3.tar.bz2
* 4/5: iredmail.org/apt/misc/roundcubemail-0.3.1.tar.gz
* 5/5: iredmail.org/apt/misc/phpldapadmin-1.2.0.5.tgz
Validate Packages ...md5sum: misc/postfixadmin_2.3.tar.gz: No such file or directory
md5sum: misc/iRedAdmin-0.1.3.tar.bz2: No such file or directory
md5sum: misc/iRedAPD-1.3.3.tar.bz2: No such file or directory
md5sum: misc/roundcubemail-0.3.1.tar.gz: No such file or directory
misc/postfixadmin_2.3.tar.gz: FAILED open or read
md5sum: misc/phpldapadmin-1.2.0.5.tgzmisc/iRedAdmin-0.1.3.tar.bz2: FAILED open or read
: No such file or directorymisc/iRedAPD-1.3.3.tar.bz2: FAILED open or read

misc/roundcubemail-0.3.1.tar.gz: FAILED open or read
misc/phpldapadmin-1.2.0.5.tgz: FAILED open or read
md5sum: WARNING: 5 of 5 listed files could not be read
[ FAILED ]
MD5 check failed. Check your rpm packages. Script exit…

Вопрос вот какой как установить если не одного компонента нет ???

ОС ubuntu 10.04, php 5.2
avatar
Ставить актуальную версию, посмотреть можно на странице iredmail.org/download.html
avatar
Добрый день!
Доступ к почте будет только через web или по smtp,pop/imap?
avatar
web,pop,imap+TLS
avatar
Спасибо Буду пробовать!
Вдруг чего если будут вопросы, буду задавать,
также я понимаю что нужно будет установить apachr, mysql, postfix. Или это все уже включено, согласно теме. :)
avatar
все ставится, автоматически, при установке iredmail, нужен только чистый сервер
avatar
Еще раз доброе время суток!
Какой мне ставить LDAP суффикс, если у меня почтовый домен example.net.ua
dc=example,dc=net,dc=ua
avatar
Все верно, именно такой!
avatar
Все получилось большое спасибо, вопрос №2, как сделать пересылку на друге ящики,
№3 можно ли делать группы пользователей и с общим мылом
avatar
№2-не знаю
№3-Создается группа рассылки в Active Directory и добавляете туда нужных пользователей.
avatar
По второму, понял буду искать решение :(
А №3 Без АД не как? :( Не хочется его в с АД связывать та и в АП нет потребности!
avatar
честно говоря с openLDAP я не смотрел, не было необходимости, но думаю что там можно создавать группу рассылки, но это надо ковыряться в LDAP или посмотреть на сайте разработчиков, думаю вы не один с такой проблемой
avatar
Понял спасибо!
Будут решения отпишу
avatar
Я что то не могу найти.
Как подключить почтовый клиент к данному серверу?
Тканые носом где етьс информация или расскажите как.
Буду за ранее благодарен. :)
avatar
так ведь там все стандартные порты используются.
avatar
Я так понимаю Вот это:
pop3: 110 пользователь user@domain.ru pass:pass аунтификация обычная
smtp: 25 пользователь user@domain.ru pass:pass аунтификация обычная
avatar
ага и + порты с SSL
avatar
Спасибо. Получилось, только вот ругается на сертификат.
avatar
И блин теперь ругается на сертификат! :(
avatar
Ругается он у вас потому что сертификат само подписанный, а не из доверенного центра, вот и все.
avatar
Максим здравствуйте! Очень хорошая статья очень все доступно написано! И у меня все получилось и все работает но есть маленькая проблемка с провайдером Интернета и он закрыл порт 25 для отправки, выше Вы писали что ситуация не тупиковая, но вот как ее решить я так и не нашел. Пробовал менять порты на роутере но нече :( не помогает! Может, есть решение проблемы?
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День добрый
Вариант первый, перенаправить 25й порт с внешнего сервера на ваш-если есть такая возможность.
Вариант второй, у changeip.com была услуга перенаправления 25го порта, т.е. все соединения с 25го порта у них, перенаправляются на указанный вами порт, который провайдер не блокирует
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Ситуация такая! Есть сервер в организации на ем raid5(программный ubuntu). И на этом же сервере есть iRedMail вот принимать он может а вот отправка по 25 порту писем наружу блокируется провайдером. А вот как исходящий порт поменять или перенаправить на роутере или в конфигурации iRedMail я не знаю:)
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То есть если у вас на ПК в локальной сети стоит почтовый клиент, и а SMTP сервере принимает почту на отправку только по на 25й порт, то отправить ничего нельзя?!
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да точно так! письма приходят все порты проброшены на роутере а вот у провайдера сказали что 25 на отправку закрыт и открыть не могут. Сказали использовать альтернативный порт для отправки!
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для отправки и установки сервер открывает порт рандомно, а вот к удаленному серверу подключается на 25й порт.
Или вы хотите чтобы клиенты, на отправку с вашего сервера, к вашему серверу подключались на другой-если я вас правильно понял?
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хочу чтобы с iRedMail наружу(в мир) смогли уходить письма, если не через 25 то через другой альтернативный?
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можно попробовать использовать другой почтовый сервер в качестве почтового релея (сервер пересылки).
Причём сервер пересылки должен поддерживать изменение имени отправителя, что большинство серверов запрещает делать -в целях борьбы ос спамом, так что тут думаю вам придется поискать такие сервера, да чтобы их IP не был в черных списках, иначе ваши письма будут отбрасываться еще на уровне установки соединения.
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Спасибо буду пробовать но скорее всего буду использовать не этом сервере iRedMail только в целях теста, а для корпоративной почты буду использовать яндех для домена!
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Все в ваших руках…
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Добрый день, коллеги!
Есть задача связать акаунт gmail i iredmail. Кто подскажет как это сделать, выдает постоянно ошибка и все.
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Какая именно задача, что вы хотите получить на выходе? Лично я, не понял…
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Добрый день!
Что есть:
1. акаунт почты gmail google@gmail.com
2. акаунт корпоративной почты user@iredadmin.com
Что нужно
1. Связать почтовый ящик user@iredadmin.com c google@gmail.com
2. При помощи оснастки mail.google.com/mail/u/0/#settings/accounts Проверить почту из других аккаунтов (с помощью POP3)
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Вы хотите чтобы iredmail забирал почту c google.com и перекладывал в ваш ящик?
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Наоборот google забирал с iredmail и перекладывал в свой ящик. :)
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к серверу можно подключиться из интернета по pop3 или imap?
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Попытался ещё раз поставить…

До этого все ставил и пользователи юзали веб-морду… решение OpenLdap, и в Global LDAP Address Book все автоматически добавлялись, даже вновь созданные. Это без интеграции в AD. Как поставил в другом месте, возник вопрос, а как можно прикрутить-то общие контакты именно в почтовом клиенте? То есть, адресную книгу как-то не получалось централизованно использовать, как при работе через Web?
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Контакты в почте, если для Outook, то необходимо создавать подобие OfflineAdressBook, в Exchange она генерируется автоматически, и в теории, для Outlook ее можно раскидать, почитать какой у нее формат, чтобы ее создавал скрипт, а вот для остальных клиентов честно говоря ХЗ.
Через WEB-морду адресная книга работает нормально.
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