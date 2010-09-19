Ubuntu → Почтовый сервер Ubuntu 10.04+iRedMail (Включает в себя: Postfix, Dovecot, Amavisd, ClamAV, SpamAssassin, RoundCube)
Данное руководство, только для Ubuntu 10.04, его обновленный вариант, совместимый с Ubuntu 11.10 можно прочитать перейдя по данной ссылке
Upd: Данная почтовая система отлично работает совместно с Active Directory, о том как ее настроить, можно прочитать в статье-Интеграция почтового сервера iRedMail с Active Directory (Windows Server 2003/2008/2008R2)
Вопросом, как настроить почтовый сервер, задавались многие-а еще чтобы сразу устанавливалось все из коробки, требовало минимальных настроек. Для решения этой проблемы существует платформа Zimbra, но ее перенос на Ubuntu 10.04 как-то затянулся и прибывает в состоянии beta версии для платформы AMDx64, а устанавливать Ubuntu 9.10 что-то не хочется. Тут мне встретилось, упоминание о iRedMail текущая версия доросла до 0.6.1. Кстати, эта платформа, доступна и на других дистрибутивах Linux.
С помощью этого руководства, вы сможете настроить почтовый сервер с web интерфейсом управления почтой, а также администрирования учетных записей пользователей, установки квот на размер почтовых ящиков, проверка антивирусом поступающей корреспонденции и антиспам фильтр + возможность подключатся из почтовых программ с как с использованием SSL, так и без него. Эта система может стать полноценной заменой, тех что продаются за вполне сумасшедшие деньги. С опытом работы, пришло понимание того, что большинству компаний необходим простой почтовый сервер, в котором есть список всех пользователей компании-чтобы не держать e-mail адреса коллег в голове или где-то еще. Можно, конечно, взгромоздить Exchange, предварительно купив лицензию на северную ОС, а большинство пользователей будут пользоваться только для отправки почты используя его возможности примерно на 30%.
Чтобы все это развернуть, понадобится, примерно, 20 мин времени-при условии, что у вас шустрый интернет!
Пред началом настройки необходимо выполнить ряд несложных настроек:
Доменное имя почтового сервера mail.example.org-исключительно в целях ознакомления!
IP адрес: 172.16.0.100 (Либо реальный IP выданный провайдером)
LDAP suffix: dc=example,dc=org-также, исключительно тестовый вариант!
Перед началом установки обновим систему:
Настраиваем имя хоста:
Заходим как root
назовем его в mail, сохраняем изменения выходим
Добавим имя нашего сервера в файл hosts
Необходимо добавить наш IP и доменное имя, сразу под строку
Проверяем настройки:
Получаем:
должно выдать:
Необходимо перезагрузить систему:
После перезагрузки, снова заходим в качестве суперпользователя:
Должно выдать:
Переходим, непосредственно, к установке платформы.
Скачиваем свежую версию, которую можно посмотреть на сайте разработчика
На момент написания была доступна следующая версия:
распаковываем архив
Переходим в директорию созданную после распаковки
Выкачиваем пакеты необходимые для уставноки
Приступаем к установке
После этого начнется закачка необходимых пакетов.
В открывшимся меню установки выбираем Yes
Выбираем директорию в которой будут храниться почтовые ящики пользователей:
Для хранения данных о пользователях iRedMail может использовать OpenLDAP или MySQL, в нашем случае OpenLDAP является более предпочтительным
Задаем LDAP суфикс в нашем случае: dc=example,dc=org
Задаем пароль, для администрирования каталога LDAP:
Указываем название первого виртуального домена у нас это -example.org
Будет автоматически создан пользователь postmaster@example.org которому нужно будет придумать пароль.
(Внимание: Этот пользователь будет обладать правами на управление почтовым сервером-добавление новых доменов, а также добавление и удаление пользователей)
также, автоматически, создается первый пользователь системы с именем www@example.org которому также необходимо придумать пароль.
В следующем окне, все оставляем как есть и просто выбираем Yes
Выбираем язык системы, в нашем случае, русский (кодировка немного кривая, но по сокращению ru_RU в меню, родной язык ни с чем не спутаешь)
У нас спросят, действительно мы хотим продолжать, смело пишем Y
Начнется закачка дополнительных пакетов, по окончанию установки продолжаем.
(Необходимо будет выкачать, примерно, 80Mb.)
После этого, нас попросят ответить на 3 вопроса, везде отвечаем Yes:
File: /etc/default/iptables, with SSHD port:22 [Y|n] <-Y
Restart firewall now (with SSHD port: 22) [y|N] <-Y
Would you like to start postfix now? [y|N]<-Y
Обновляем ClamAV, возможно, потребуется перезагрузка!
Пробуем зайти на наш свеже-установленный почтовый сервер.
Переходим по адресу: mail.example.org/mail –здесь находится интерфейс входа в почтовый ящик. Имя пользователя www@example.org пароль, тот который мы указали при установке IRedMail.
Интерфейс почтового ящика будет выглядеть так:
Для добавления пользователей и доменов заходим по адресу httрs://mail.example.org/iredadmin
Интерфейс очень понятен, хоть и сделан на английском (кстати его можно расширить, за 99$ можно получить еще кучу различных функций, но для нормальной работы хватит и бесплатной версии)
Имя пользователя postmaster@example.org
Почтовые домены добавляются в разделе Domains
Пользователи в разделе Users, можно указать отображаемое имя в системе e-mail адрес, он также будет являться именем пользователя для входа в почтовый ящик, пароль и квоту на размер почтового ящика
Если потребуется создать нового администратора почтовой системы, то это можно сделать в разделе Admins, по умолчанию он один.
Чтобы не забыть, где находятся входы в WEB интерфейсы управления сервером, в почтовом ящике пользователя www@example.org лежит письмо с темой: iRedMail tips for mail server administrator, в нем содержатся все явки и пароли, по этому, после ознакомления его необходимо удалить или сохранить в безопасном месте.
(на скриншоте помечено красным!)
На этом можно было бы и закончить настройку, но большинство пользователей, по личному опыту знаю, не запомнят, что нужно заходить mail.example.org/mail чтобы попасть в свой почтовый ящик. По этому, мы сделаем, чтобы форма входа открывалась при входе mail.example.org
Все статические файлы наших web интерфейсов лежат в /usr/share/apache2
Нам достаточно скопировать содержимое директории roundcubemail-0.3.1 в корневую директорию web сервера Apache, предварительно удалив все ее содержимое.
Удаляем все содержимое директории /var/www/-там всего 2 файла index.html и robots.txt они ни на что не влияют.
Копируем содержимое roundcubemail-0.3.1
Теперь перейдя по адресу mail.example.org нам сразу будет открывается web интерфейс входа в почту.
У нас получился шикарный почтовик с адресной книгой и глобальным списком адресов пользователей каждого домена, этому серверу можно прикрутить еще кучу доменов.
Чтобы все заработало как нужно, необходимо создать MX записи DNS и после этого наш сервер сможет принимать и отправлять почту другим пользователям сети, а также анализировать всю входящую корреспонденцию на наличие спама и проверять почтовые вложения антивирусом.
Кстати к нему можно будет подключаться и почтовыми программами типа Outlook, The Bat и др. Чтобы нормально работала отправка в свойствах учетной записи необходимо указать -Проверка подлинности отправителя.
И на последок, если появится необходимость отключить антивирус и антиспам, то необходимо отредактировать /etc/amavisd.conf раскоментирвать строки -1 означает Отключено
Если появится необходимость создать собственный SSL сертификат, то можно использовать готовый скрипт
который необходимо скачать
редактируем его, вписав свои значения (необходимо отредактировать только секцию SSL)
запускаем его:
создаем резервную копию строго ключа и записываем новый:
Включение GREYLISTING, необходимо отредактировать
Вот теперь точно все.
Upd: Данная почтовая система отлично работает совместно с Active Directory, о том как ее настроить, можно прочитать в статье-Интеграция почтового сервера iRedMail с Active Directory (Windows Server 2003/2008/2008R2)
Вопросом, как настроить почтовый сервер, задавались многие-а еще чтобы сразу устанавливалось все из коробки, требовало минимальных настроек. Для решения этой проблемы существует платформа Zimbra, но ее перенос на Ubuntu 10.04 как-то затянулся и прибывает в состоянии beta версии для платформы AMDx64, а устанавливать Ubuntu 9.10 что-то не хочется. Тут мне встретилось, упоминание о iRedMail текущая версия доросла до 0.6.1. Кстати, эта платформа, доступна и на других дистрибутивах Linux.
С помощью этого руководства, вы сможете настроить почтовый сервер с web интерфейсом управления почтой, а также администрирования учетных записей пользователей, установки квот на размер почтовых ящиков, проверка антивирусом поступающей корреспонденции и антиспам фильтр + возможность подключатся из почтовых программ с как с использованием SSL, так и без него. Эта система может стать полноценной заменой, тех что продаются за вполне сумасшедшие деньги. С опытом работы, пришло понимание того, что большинству компаний необходим простой почтовый сервер, в котором есть список всех пользователей компании-чтобы не держать e-mail адреса коллег в голове или где-то еще. Можно, конечно, взгромоздить Exchange, предварительно купив лицензию на северную ОС, а большинство пользователей будут пользоваться только для отправки почты используя его возможности примерно на 30%.
Чтобы все это развернуть, понадобится, примерно, 20 мин времени-при условии, что у вас шустрый интернет!
Пред началом настройки необходимо выполнить ряд несложных настроек:
Доменное имя почтового сервера mail.example.org-исключительно в целях ознакомления!
IP адрес: 172.16.0.100 (Либо реальный IP выданный провайдером)
LDAP suffix: dc=example,dc=org-также, исключительно тестовый вариант!
Перед началом установки обновим систему:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Настраиваем имя хоста:
Заходим как root
sudo su
nano /etc/hostname
назовем его в mail, сохраняем изменения выходим
Добавим имя нашего сервера в файл hosts
nano /etc/hosts
Необходимо добавить наш IP и доменное имя, сразу под строку
127.0.0.1 localhost
172.16.0.100 mail.example.org mail
Проверяем настройки:
cat /etc/hosts
Получаем:
127.0.0.1 localhost
172.16.0.100 mail.example.org mail
cat /etc/hostname
должно выдать:
mail
Необходимо перезагрузить систему:
reboot
После перезагрузки, снова заходим в качестве суперпользователя:
sudo su
hostname -f
Должно выдать:
mail.example.org
Переходим, непосредственно, к установке платформы.
Скачиваем свежую версию, которую можно посмотреть на сайте разработчика
На момент написания была доступна следующая версия:
wget http://iredmail.googlecode.com/files/iRedMail-0.6.1.tar.bz2
распаковываем архив
tar jxvf iRedMail-0.6.1.tar.bz2
Переходим в директорию созданную после распаковки
cd iRedMail-0.6.1/pkgs/
Выкачиваем пакеты необходимые для уставноки
bash get_all.sh
Приступаем к установке
cd ..
bash iRedMail.sh
После этого начнется закачка необходимых пакетов.
В открывшимся меню установки выбираем Yes
Выбираем директорию в которой будут храниться почтовые ящики пользователей:
Для хранения данных о пользователях iRedMail может использовать OpenLDAP или MySQL, в нашем случае OpenLDAP является более предпочтительным
Задаем LDAP суфикс в нашем случае: dc=example,dc=org
Задаем пароль, для администрирования каталога LDAP:
Указываем название первого виртуального домена у нас это -example.org
Будет автоматически создан пользователь postmaster@example.org которому нужно будет придумать пароль.
(Внимание: Этот пользователь будет обладать правами на управление почтовым сервером-добавление новых доменов, а также добавление и удаление пользователей)
также, автоматически, создается первый пользователь системы с именем www@example.org которому также необходимо придумать пароль.
В следующем окне, все оставляем как есть и просто выбираем Yes
Выбираем язык системы, в нашем случае, русский (кодировка немного кривая, но по сокращению ru_RU в меню, родной язык ни с чем не спутаешь)
У нас спросят, действительно мы хотим продолжать, смело пишем Y
Начнется закачка дополнительных пакетов, по окончанию установки продолжаем.
(Необходимо будет выкачать, примерно, 80Mb.)
После этого, нас попросят ответить на 3 вопроса, везде отвечаем Yes:
File: /etc/default/iptables, with SSHD port:22 [Y|n] <-Y
Restart firewall now (with SSHD port: 22) [y|N] <-Y
Would you like to start postfix now? [y|N]<-Y
Обновляем ClamAV, возможно, потребуется перезагрузка!
Freshclam
Пробуем зайти на наш свеже-установленный почтовый сервер.
Переходим по адресу: mail.example.org/mail –здесь находится интерфейс входа в почтовый ящик. Имя пользователя www@example.org пароль, тот который мы указали при установке IRedMail.
Интерфейс почтового ящика будет выглядеть так:
Для добавления пользователей и доменов заходим по адресу httрs://mail.example.org/iredadmin
Интерфейс очень понятен, хоть и сделан на английском (кстати его можно расширить, за 99$ можно получить еще кучу различных функций, но для нормальной работы хватит и бесплатной версии)
Имя пользователя postmaster@example.org
Почтовые домены добавляются в разделе Domains
Пользователи в разделе Users, можно указать отображаемое имя в системе e-mail адрес, он также будет являться именем пользователя для входа в почтовый ящик, пароль и квоту на размер почтового ящика
Если потребуется создать нового администратора почтовой системы, то это можно сделать в разделе Admins, по умолчанию он один.
Чтобы не забыть, где находятся входы в WEB интерфейсы управления сервером, в почтовом ящике пользователя www@example.org лежит письмо с темой: iRedMail tips for mail server administrator, в нем содержатся все явки и пароли, по этому, после ознакомления его необходимо удалить или сохранить в безопасном месте.
(на скриншоте помечено красным!)
На этом можно было бы и закончить настройку, но большинство пользователей, по личному опыту знаю, не запомнят, что нужно заходить mail.example.org/mail чтобы попасть в свой почтовый ящик. По этому, мы сделаем, чтобы форма входа открывалась при входе mail.example.org
Все статические файлы наших web интерфейсов лежат в /usr/share/apache2
Нам достаточно скопировать содержимое директории roundcubemail-0.3.1 в корневую директорию web сервера Apache, предварительно удалив все ее содержимое.
Удаляем все содержимое директории /var/www/-там всего 2 файла index.html и robots.txt они ни на что не влияют.
rm /var/www/*
Копируем содержимое roundcubemail-0.3.1
cp -a /usr/share/apache2/roundcubemail-0.3.1/ /var/www/
Теперь перейдя по адресу mail.example.org нам сразу будет открывается web интерфейс входа в почту.
У нас получился шикарный почтовик с адресной книгой и глобальным списком адресов пользователей каждого домена, этому серверу можно прикрутить еще кучу доменов.
Чтобы все заработало как нужно, необходимо создать MX записи DNS и после этого наш сервер сможет принимать и отправлять почту другим пользователям сети, а также анализировать всю входящую корреспонденцию на наличие спама и проверять почтовые вложения антивирусом.
Кстати к нему можно будет подключаться и почтовыми программами типа Outlook, The Bat и др. Чтобы нормально работала отправка в свойствах учетной записи необходимо указать -Проверка подлинности отправителя.
И на последок, если появится необходимость отключить антивирус и антиспам, то необходимо отредактировать /etc/amavisd.conf раскоментирвать строки -1 означает Отключено
# @bypass_virus_checks_maps = (1); # controls running of anti-virus code
# @bypass_spam_checks_maps = (1); # controls running of anti-spam code
# $bypass_decode_parts = 1; # controls running of decoders&dearchivers
Если появится необходимость создать собственный SSL сертификат, то можно использовать готовый скрипт
который необходимо скачать
wget http://iredmail.googlecode.com/hg/iRedMail/tools/generate_ssl_keys.sh
редактируем его, вписав свои значения (необходимо отредактировать только секцию SSL)
# SSL key.
export SSL_CERT_FILE="${ROOTDIR}/certs/iRedMail_CA.pem"
export SSL_KEY_FILE="${ROOTDIR}/private/iRedMail.key"
export TLS_COUNTRY='CN'
export TLS_STATE='GuangDong'
export TLS_CITY='ShenZhen'
export TLS_COMPANY="${HOSTNAME}"
export TLS_DEPARTMENT='IT'
export TLS_HOSTNAME="${HOSTNAME}"
export TLS_ADMIN="root@${HOSTNAME}"
запускаем его:
bash generate_ssl_keys.sh
создаем резервную копию строго ключа и записываем новый:
/etc/ssl/private/iRedMail.key
/etc/ssl/certs/iRedMail_CA.pem
Включение GREYLISTING, необходимо отредактировать
nano /etc/postfix-policyd.conf
# 1=on 0=off
GREYLISTING=1
Вот теперь точно все.
189 комментариев
Но я вижу 2 пути решения:
1) Просмотреть rc.local на предмет внесения новых записей и восстановление его до первоначального вида.
2) установка пакета rcconf для того чтобы посмотреть что добавлено в автозагрузку системы. И соответственно выключения этого демона.
Но это так на вскидку!
Я так полагаю в rc.local нечто подобное что указано ниже + установлен пакет DNSMASQ
Попробуйте в адресной строке браузера перейти по адресу 93.158.134.3/
Рад что смог помочь-удачи!
я думаю должно выглядеть так:
косяк тут какой то с установкой iRedMail-0.7.0:
такое ощущение что в скрипте забыли дописать:
может кто знает в каком из кусков скрипта копать?.. :)
Очепятку исправьте:
или просто:
p/s За статью спасибо!
Если письмо отправляется с сервера с доменным именем ormail.ru, то другого сервера с именем ormail.ru держать смысла нет, можно создать второй сервер с именем srv1.ormail.ru и отправлять через него, но для чего это нужно -я не понимаю.
Либо интересует вопрос-как отправлять почту через внешний релей по SMTP?! То необходимо ковырять postfix, на предмет использования внешнего сервера для отправки почты, при условии что внешний сервер предоставляет возможность отправлять почту с измененным обратным адресом отправителя- сервисы yandex.ru, gmail.com rambler и прочие, этого делать не позволяют, я года 2 назад пытался выполнить это через mail.ru и даже получил от них разрешение на это. Пришлось их заверить что через них я не буду рассылать спам и в случае жалоб на меня они спокойно могут блокировать мою учетку. К тому времени когда они разрешили мне это, у моего почтовика появился нормальный статический IP и прописанная обратная ДНС зона с именем моего сервера вида mail.mailserver.ru-работает по сей день.
По этому, прошу вас описать вопрос более развернуто.
Хотим леголизовать все переходим на linux.Установил Iredmail через fetchmail забирает с timeweba инфу с ящиков.
А вот как настроить отправку писем на этот хостинг timeweb. Либо relay для каждого пользователя собственный поднять, или как Вы сказали: «что внешний сервер предоставляет возможность отправлять почту с измененным обратным адресом отправителя». Ведь Mdaemon шлет на smtp.timeweb.ru sendmail@ormail.ru.
Я напишу как делал я, а вы подправьте если у вас есть отличия.
Имеется почтовый сервер на динамическом IP к которому привязан домен и через службу динамического обновления ДНС, этот домен можно найти в сети интернет (я пользовался changeip.com, но это вопрос религии кому-то нравится no-ip.com- подобных сервисов с десяток точно).
Есть внешний SMTP сервер, который предоставляет возможность отправлять почту наружу с подменой адреса отправителя ( в вашей ситуации ваш сервер отправляет с адресом вида user@ormail.ru)
Благодаря тому что ваши MX записи ведут на данный IP- благодаря службе динамического обновления ДНС, он всегда актуален т.к. агент, стоящий на вашем сервере, при изменении IP сразу обновляет его записи. Благодаря этому почта, которая будет адресована вам, будет приходить непосредственно на ваш сервер, минуя сервер провайдера!
Для отправки почты во внешнюю среду, вам достаточно, одной учетной записи через которую ваш почтовик будет отправлять ВСЮ почту.
С другой стороны, если у вашего провайдера, есть для каждого пользователя почтовый ящик, то смысл городить еще один (собственный) почтовый сервер, достаточно пользователям настроить почтовую программу типа Outlook, Thanderbird или TheBat и т.п. пускай они сами забирают свою почту к себе на комп.
у меня вопрос где релей поднять и как? через web морду или postfix main.cfg дописывать?
Настоятельно рекомендую подумать над этой возможностью, бесплатно можно использовать до 1000 ящиков.
А то что вы предлагаете сильно напоминает вариант с костылями, чересчур сложная система получается, можно много времени убить и не факт что будет нормально работать.
Подобная услуга есть у гугла, но ее подробностей я не знаю-не сталкивался.
Случайно не знаете как организовать рассылку писем всем юзерам которые занесены на сервере?
1) не правильно указан адрес сервера
2) не правильно введен логин или пароль.
Можно подробнее какую ошибку выдает, ну или скриншот.
вот что в логе mail.err
raise_error(array('code' => 403, 'type' => 'imap',
'file' => __FILE__, 'line' => __LINE__,
'message' => $message), true, false);
При этом есть еще проблема, видимо были внесены какие то изменения в apache, так как после установки сервера перестало работать svn и доступ к сайту.
Linux знаю очень плохо, та и русский язык тоже, потому сразу извиняюсь.
Есть проблема. Настроил по Вашей инструкции сервер и получилась такая беда.
У меня сейчас стоит на Windows Mdaemon. Есть статический IP который видал провайдер. В настройках я с mail.te.ua (для приклада) забираю почту mail.com (тоже для приклада) под своим пользователем admin@mail.com.ua, потом admin@mail.com.ua раскидает почту по всем пользователям.
Проблема такая. Создал пользователя, почту он отправляет, но НЕ ПОЛУЧАЕТ. Что делать? Очень хочу настроить на ubuntu почту. Жду ответа. Спасибо!!!
Потому что вы описали, все указывает именно на это.
Необходимо иметь внешний IP и доменное имя. Заходим в панель управления доменом и сосздаем MX запись которая указывает на IP адрес вашего сервера, жем обноления записей и пробуем прислать почту
Срочно прочитайте о работе службы ДНС, беэ этих знаний продолжение не имеет смысла!
Если дело происходит в Windows то идем в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts необходимо добавить запись
где в место нулей необходимо вписать IP вашего сервера
Если в работаете в Linux то: /etc/resolv.conf и добавь запись туда.
Есть отличная команда nslookup она не зависит от ОС.
если в командной строке набрать nslookup mail.example.org, то в ответ вы получите значение IP к которому через службу ДНС привязан данный домен.
Ну а если совсем быстро нужно, то вводим httр://ip_вашего сервера/mail
появилась новая проблема: не обновляется ClamAV, меняю ему серваки с базами, а он хоть убей не коннектит… что это может быть?
/var/log/clamav/freshclam.log
Fri Jul 29 10:55:16 2011 -> ERROR: Can't download main.cvd from clamav-mirror.co.ru
Fri Jul 29 10:55:16 2011 -> Giving up on clamav-mirror.co.ru…
Fri Jul 29 10:55:16 2011 -> Update failed. Your network may be down or none of the mirrors listed in /etc/clamav/freshclam.conf is working. Check www.clamav.net/support/mirror-problem for possible reasons.
надо смотреть на их сайте, возможно там есть изменения, как было раньше, они сменили версию софта, а старые отключили, в результате отваливалось пол ру-нета.
По https server error.
Пробовал на 2х серверах под убунту 11.04
Я уже не знаю, что еще делать. Помогите пожалуйста
Какую базу данных выбирали в качестве бэк энда-mysql или openldap?
З.Ы. Вышла новая версия iRedMail-0.7.3, есть небольшие косметические изменения в дизайне, но на процесс инсталляции никак не повлияло!
Final-Recipient: rfc822; taratuhinaaa@eesk.ru
Original-Recipient: rfc822;taratuhinaaa@eesk.ru
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mail.eesk.ru
Diagnostic-Code: smtp; 550 Requested action not taken: mailbox unavailable
вот по инструкции сделал все, по первому адресу который httр://mail.example.org/mail — могу заходить(и вижу там интерфейс), а вот по адресу httрs://mail.example.org/iredadmin — не хочет заходить((… в чем может быть причина?? пробовал и так httрs://ип_сервера/iredadmin
в любых случаях пишет «Адрес не доступен с этого ком-ра»… и в адресной строке встает такое — xn--htts-i6d//mail.example.org/iredadmin
P.S. Поднята на локалке, а не на внешку.
Сделал небольшое видео по установке, правда коряво получилось, но глюков никаких при установке не возникало
Если у вас просто DNS сервер, то создать записи на нем.
Если вы про доменное имя в интернет, то это надо смотреть Primary DNS сервер, с которыми делегирован ваш домен, а там надо уже смотреть панель управления, тут у всех по разному.
… возникли для меня непонятные проблемы при настройке по мануалу…
"… Обновляем ClamAV, возможно, потребуется перезагрузка!
Freshclam"
До этого момента все гуд. Но при вводе пишет:
No command 'Freshclam' found, did you mean:
Command 'freshclam' from package 'clamav-freshclam' (main)
Freshclam: command not found
2. "… И на последок, если появится необходимость отключить антивирус и антиспам, то необходимо отредактировать /etc/amavisd.conf раскоментирвать строки -1 означает Отключено…
"
файл отсутствует amavisd.conf
3. "… Если появится необходимость создать собственный SSL сертификат, то можно использовать готовый скрипт
который необходимо скачать
wget iredmail.googlecode.com/hg/iRedMail/tools/generate_ssl_keys.sh
редактируем его, вписав свои значения (необходимо отредактировать только секцию SSL)
..."
скачал, все прошло… но после при идентификации остались старые параметры, как будто я ничего и неизменял… :-(
Вообщем сделал вывод что в 11.10 видать чуть чегото изменили… Хотя веб интерфейс почты работает на 5, но без антивируса и антиспама…
Эсли есть решение, подскажите пожалуйста.А так за статью — респект Вам и Уважуха…
Сейчас пишу несколько статей, но то что практически без проблем заводилось на 10.04 и 10.10 тут заводится только- если хорошенько поплясать с бубном.
В общем проблем навалом, приходится во всём скурпулезно разбираться.
Есть один вопрос, может кто-то сталкивался с таким. Через веб-интерфейс site.ru/mail почта отправляется и получается без проблем. А вот через Бат и Оутлук почта принимается, но не отправляется.
Бат выдает такую ошибку:
SEND — Соединение с SMTP сервером прошло удачно
SEND — ВНИМАНИЕ: не удалось обнаружить на сервере подходящих алгоритмов аутентификации
SEND — Отправка письма для xxx@mail.ru
SEND — Последний переданный адрес получателя был <xxx@mail.ru>
SEND — Письмо не отправлено. Сервер сообщает: 5.7.1 <yyy.static.corbina.ru[xxx.yyy.zzz.jjj]>: Client host rejected: Access denied
Пробовал добавлять в main.cf и master.cf mynetworks = 127.0.0.0/8, xxx.yyy.zzz.jjj но не помогает.
Куда еще смотреть? В гугле ничего толкового кроме добавления своего ip в mynetworks не нашел.
Спасибо!
Artful спасибо и с наступающим!
Вот только понять не могу, почему на ящики на мэйле и яндексе настроенные на 25 порт почта уходит без проблем, а на мой сервак ни как не хотела.
Первым делом определить, пингуется сервер по имени и по IP.
Необходимо проскандировать порты снаружи, ну и попробовать подключиться через telnet. Если дело происходит из под windows то в командной строке пишем:
Где вместо server IP вписать айпишник сервера, потом пробел и порт к которому коннектимся, в нашем случае 25й.
Ну и разобраться, как подключаетесь по имени сервера (то выяснить резольвится имя почтового сервера или нет, если нет то проблема в DNS, если по IP, то разобраться с сетевыми настройками IP, маска.
Должна быть объективная причина, у такой мистики! :)
Логи /etc/var/log/mail.err
Mar 11 12:11:35 mail roundcube: [11-Mar-2012 12:11:35 -0700]: IMAP Error: Could not connect to 127.0.0.1 at port 143: Connection refused (POST /mail/?_task=&_action=login)
Кто знает в чом может быть проблема и где посмотреть?
Мне не нужен антивирус,iptables который устанавливается(настроен shorewall),fail2ban, антиспам…
Вот скрипты которые закачивают необходимые пакеты и запускают процесс установки, если сесть и хорошенько разобраться, думаю что можно убрать не нужное ПО, это ведь bash скрипты, я бы тоже отказался от Apache в пользу Nginx и по выпиливал некоторые пакеты, но с Apache идут зависимости например: phpmyadmin.
но на fail2ban и антиспам зря вы обиделись-весьма полезные пакеты!
Кстати, если вам удастся это провернуть, огромная просьба-напишите отчет, ну а если статью отдельную напишите, то честь вам и хвала, очень интересно посмотреть…
Никто не сомневается в их полезности, просто на данный момент не нужны и хотелось бы дополнять по мере необходимости!
А как его корректно удалить? По частям?
howitmake.ru/blog/debian/91.html
Как сбросить пароль root от MySQL есть в гугле…
при установке с MySQL данные пользователей хранятся в базе vmail таблица mailbox ну а там уже все понятно…
Вас интересует пользователь test -это почтовый ящик
ну а админы хранятся в таблице admin
в письме www@XXX.kz,
в консоли — mail.XXX.kz/phpldapadmin/, используя стандартного пользователя cn=Manager,dc=XXX,dc=kz со стандартным паролем, войдя туда, есть там такая ветка mail=postmaster@XXX.kz, где можно изменить пароль для postmaster@. Так что вот так. Спасибо Artful за потраченное на меня время.
З.Ы. С комментариями все нормально.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The mail system
<iDimDimych@mail.ru>: host smtp.mail.ru[94.100.177.1] said: 550 not local
sender over smtp (in reply to RCPT TO command)
Reporting-MTA: dns; mail.pavl-fu.org
X-Postfix-Queue-ID: 6189B22A22
X-Postfix-Sender: rfc822; www@pavl-fu.org
Arrival-Date: Thu, 13 Sep 2012 08:54:56 +0300 (EEST)
Final-Recipient: rfc822; iDimDimych@mail.ru
Original-Recipient: rfc822;iDimDimych@mail.ru
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; smtp.mail.ru
Diagnostic-Code: smtp; 550 not local sender over smtp
Return-Path: <www@pavl-fu.org>
Received: from mail.pavl-fu.org (localhost [127.0.0.1])
by mail.pavl-fu.org (Postfix) with ESMTPA id 6189B22A22
for <iDimDimych@mail.ru>; Thu, 13 Sep 2012 08:54:56 +0300 (EEST)
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8;
format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Date: Thu, 13 Sep 2012 08:54:54 +0300
From: www@pavl-fu.org
To: <iDimDimych@mail.ru>
Subject: =?UTF-8?Q?=D0=A2=D0=B5=D1=81=D1=82?=
Message-ID: <f18770d463646e7d0f949f828aad4480@pavl-fu.org>
X-Sender: www@pavl-fu.org
User-Agent: RoundCube WebMail
Тест
support.ipswitch.com/kb/IM-19990628-DM04.htm
Работа всех пользователей на одном почтовом ящике-потенциальный источник геморроя, заведите почту на yandex почта для домена- pdd.yandex.ru и можете напилить себе до 100 ящиков запросто+ группы рассылки и спите спокойно.
Но вы это задолбаетесь делать…
Проблема была в том, что сервак нуна было полднять на VmWARE.А в стойку инет ну никак нельзя, даже на 5 минут.
Рещилось — установкой все биллиберды на выделенной машине — и переносом при помощи VMware vCenter Converter Standalone Client.
За инструкцию спасибо ))
а можно по подробней??
у вас, при установке сервера, пришло письмо в котором все «явки и пароли» указаны, посмотрите, там не сложно-структура древовидная…
Все сделано на примере пользователя user
З.Ы. видимо плохо искали, все оказалось просто…
Передо мной стоит задача запустить почтовый сервер пытаюсь поставить по этому мануалу и вот что получаю
root@server:~# hostname -f
server.DOMENS.ru
root@server:~# wget iredmail.googlecode.com/files/iRedMail-0.6.1.tar.bz2
--2013-03-15 00:50:10-- iredmail.googlecode.com/files/iRedMail-0.6.1.tar.bz2
Преобразование адреса iredmail.googlecode.com… 74.125.143.82, 2a00:1450:4010:c03::52
Устанавливается соединение с iredmail.googlecode.com|74.125.143.82|:80… соединились.
Запрос HTTP послан, ожидание ответа… 200 OK
Длина: 83158 (81K) [application/x-bzip2]
Saving to: «iRedMail-0.6.1.tar.bz2»
100%[======================================>] 83 158 209K/s в 0,4s
2013-03-15 00:50:10 (209 KB/s) — «iRedMail-0.6.1.tar.bz2» saved [83158/83158]
root@server:~# tar jxvf iRedMail-0.6.1.tar.bz2
tar: Размер записи = 8 блоков
iRedMail-0.6.1/
iRedMail-0.6.1/ChangeLog
iRedMail-0.6.1/conf/
iRedMail-0.6.1/dialog/
iRedMail-0.6.1/Documentations
iRedMail-0.6.1/extra/
iRedMail-0.6.1/functions/
iRedMail-0.6.1/iRedMail.sh
iRedMail-0.6.1/patches/
iRedMail-0.6.1/pkgs/
iRedMail-0.6.1/README
iRedMail-0.6.1/samples/
iRedMail-0.6.1/tools/
iRedMail-0.6.1/tools/create_mail_user_MySQL.sh
iRedMail-0.6.1/tools/create_mail_user_OpenLDAP.py
iRedMail-0.6.1/tools/create_mail_user_OpenLDAP.sh
iRedMail-0.6.1/tools/dovecot-quota-warning.sh
iRedMail-0.6.1/tools/generate_ssl_keys.sh
iRedMail-0.6.1/samples/dovecot.sieve
iRedMail-0.6.1/samples/freshclam.init
iRedMail-0.6.1/samples/helo_access.pcre
iRedMail-0.6.1/samples/iptables.init.debian
iRedMail-0.6.1/samples/iptables.rules
iRedMail-0.6.1/samples/iredapd.freebsd
iRedMail-0.6.1/samples/iredmail.schema
iRedMail-0.6.1/samples/iredmail.sql
iRedMail-0.6.1/samples/my.cnf
iRedMail-0.6.1/samples/policyd_blacklist_helo.sql
iRedMail-0.6.1/samples/procmailrc
iRedMail-0.6.1/samples/pysieved.init.rhel
iRedMail-0.6.1/samples/sa.local.cf
iRedMail-0.6.1/pkgs/get_all.sh
iRedMail-0.6.1/pkgs/MD5.debian
iRedMail-0.6.1/pkgs/MD5.misc
iRedMail-0.6.1/pkgs/MD5.ubuntu.lucid
iRedMail-0.6.1/pkgs/SHASUM.freebsd.misc
iRedMail-0.6.1/patches/policyd/
iRedMail-0.6.1/patches/postfixadmin/
iRedMail-0.6.1/patches/roundcubemail/
iRedMail-0.6.1/patches/roundcubemail/managesieve_rule_width_on_safari.patch
iRedMail-0.6.1/patches/roundcubemail/roundcube-CVE-2010-0464.patch
iRedMail-0.6.1/patches/postfixadmin/create_mailbox.patch
iRedMail-0.6.1/patches/policyd/policyd_init.patch
iRedMail-0.6.1/functions/amavisd.sh
iRedMail-0.6.1/functions/apache_php.sh
iRedMail-0.6.1/functions/awstats.sh
iRedMail-0.6.1/functions/backend.sh
iRedMail-0.6.1/functions/clamav.sh
iRedMail-0.6.1/functions/cleanup.sh
iRedMail-0.6.1/functions/dovecot.sh
iRedMail-0.6.1/functions/iredadmin.sh
iRedMail-0.6.1/functions/iredapd.sh
iRedMail-0.6.1/functions/managesieve.sh
iRedMail-0.6.1/functions/mysql.sh
iRedMail-0.6.1/functions/openldap.sh
iRedMail-0.6.1/functions/optional_components.sh
iRedMail-0.6.1/functions/packages.sh
iRedMail-0.6.1/functions/packages_freebsd.sh
iRedMail-0.6.1/functions/phpldapadmin.sh
iRedMail-0.6.1/functions/phpmyadmin.sh
iRedMail-0.6.1/functions/policy_service.sh
iRedMail-0.6.1/functions/postfix.sh
iRedMail-0.6.1/functions/postfixadmin.sh
iRedMail-0.6.1/functions/procmail.sh
iRedMail-0.6.1/functions/roundcubemail.sh
iRedMail-0.6.1/functions/spamassassin.sh
iRedMail-0.6.1/functions/user_vmail.sh
iRedMail-0.6.1/extra/README
iRedMail-0.6.1/dialog/awstats_config.sh
iRedMail-0.6.1/dialog/config_via_dialog.sh
iRedMail-0.6.1/dialog/default_language.sh
iRedMail-0.6.1/dialog/ldap_config.sh
iRedMail-0.6.1/dialog/mysql_config.sh
iRedMail-0.6.1/dialog/optional_components.sh
iRedMail-0.6.1/dialog/virtual_domain_config.sh
iRedMail-0.6.1/conf/amavisd
iRedMail-0.6.1/conf/apache_php
iRedMail-0.6.1/conf/awstats
iRedMail-0.6.1/conf/clamav
iRedMail-0.6.1/conf/core
iRedMail-0.6.1/conf/dovecot
iRedMail-0.6.1/conf/functions
iRedMail-0.6.1/conf/global
iRedMail-0.6.1/conf/iredadmin
iRedMail-0.6.1/conf/iredapd
iRedMail-0.6.1/conf/managesieve
iRedMail-0.6.1/conf/mysql
iRedMail-0.6.1/conf/openldap
iRedMail-0.6.1/conf/phpldapadmin
iRedMail-0.6.1/conf/phpmyadmin
iRedMail-0.6.1/conf/policyd
iRedMail-0.6.1/conf/postfix
iRedMail-0.6.1/conf/postfixadmin
iRedMail-0.6.1/conf/procmail
iRedMail-0.6.1/conf/pypolicyd-spf
iRedMail-0.6.1/conf/roundcube
iRedMail-0.6.1/conf/spamassassin
root@server:~# cd iRedMail-0.6.1/pkgs/
root@server:~/iRedMail-0.6.1/pkgs# bash get_all.sh
Creating necessary directories…
==================== Fetching Source Tarballs ====================
* 1/5: iredmail.org/apt/misc/postfixadmin_2.3.tar.gz
* 2/5: iredmail.org/apt/misc/iRedAdmin-0.1.3.tar.bz2
* 3/5: iredmail.org/apt/misc/iRedAPD-1.3.3.tar.bz2
* 4/5: iredmail.org/apt/misc/roundcubemail-0.3.1.tar.gz
* 5/5: iredmail.org/apt/misc/phpldapadmin-1.2.0.5.tgz
Validate Packages ...md5sum: misc/postfixadmin_2.3.tar.gz: No such file or directory
md5sum: misc/iRedAdmin-0.1.3.tar.bz2: No such file or directory
md5sum: misc/iRedAPD-1.3.3.tar.bz2: No such file or directory
md5sum: misc/roundcubemail-0.3.1.tar.gz: No such file or directory
misc/postfixadmin_2.3.tar.gz: FAILED open or read
md5sum: misc/phpldapadmin-1.2.0.5.tgzmisc/iRedAdmin-0.1.3.tar.bz2: FAILED open or read
: No such file or directorymisc/iRedAPD-1.3.3.tar.bz2: FAILED open or read
misc/roundcubemail-0.3.1.tar.gz: FAILED open or read
misc/phpldapadmin-1.2.0.5.tgz: FAILED open or read
md5sum: WARNING: 5 of 5 listed files could not be read
[ FAILED ]
MD5 check failed. Check your rpm packages. Script exit…
Вопрос вот какой как установить если не одного компонента нет ???
ОС ubuntu 10.04, php 5.2
Доступ к почте будет только через web или по smtp,pop/imap?
Вдруг чего если будут вопросы, буду задавать,
также я понимаю что нужно будет установить apachr, mysql, postfix. Или это все уже включено, согласно теме. :)
Какой мне ставить LDAP суффикс, если у меня почтовый домен example.net.ua
dc=example,dc=net,dc=ua
№3 можно ли делать группы пользователей и с общим мылом
№3-Создается группа рассылки в Active Directory и добавляете туда нужных пользователей.
А №3 Без АД не как? :( Не хочется его в с АД связывать та и в АП нет потребности!
Будут решения отпишу
Как подключить почтовый клиент к данному серверу?
Тканые носом где етьс информация или расскажите как.
Буду за ранее благодарен. :)
pop3: 110 пользователь user@domain.ru pass:pass аунтификация обычная
smtp: 25 пользователь user@domain.ru pass:pass аунтификация обычная
Вариант первый, перенаправить 25й порт с внешнего сервера на ваш-если есть такая возможность.
Вариант второй, у changeip.com была услуга перенаправления 25го порта, т.е. все соединения с 25го порта у них, перенаправляются на указанный вами порт, который провайдер не блокирует
Или вы хотите чтобы клиенты, на отправку с вашего сервера, к вашему серверу подключались на другой-если я вас правильно понял?
Причём сервер пересылки должен поддерживать изменение имени отправителя, что большинство серверов запрещает делать -в целях борьбы ос спамом, так что тут думаю вам придется поискать такие сервера, да чтобы их IP не был в черных списках, иначе ваши письма будут отбрасываться еще на уровне установки соединения.
Есть задача связать акаунт gmail i iredmail. Кто подскажет как это сделать, выдает постоянно ошибка и все.
Что есть:
1. акаунт почты gmail google@gmail.com
2. акаунт корпоративной почты user@iredadmin.com
Что нужно
1. Связать почтовый ящик user@iredadmin.com c google@gmail.com
2. При помощи оснастки mail.google.com/mail/u/0/#settings/accounts Проверить почту из других аккаунтов (с помощью POP3)
До этого все ставил и пользователи юзали веб-морду… решение OpenLdap, и в Global LDAP Address Book все автоматически добавлялись, даже вновь созданные. Это без интеграции в AD. Как поставил в другом месте, возник вопрос, а как можно прикрутить-то общие контакты именно в почтовом клиенте? То есть, адресную книгу как-то не получалось централизованно использовать, как при работе через Web?
Через WEB-морду адресная книга работает нормально.